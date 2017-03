Sẽ thế nào nếu các nam ca sĩ dùng chính những lời hát từ bản hit đình đám của mình để thay lời nhắn nhủ tới một nửa nhân ngày 8/3?

Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đẹp và những cảnh quay lãng mạn tại Hàn Quốc, những câu hát trong Nơi này có anh của Sơn Tùng chắc chắn sẽ là lời lẽ đầy yêu thương của nam ca sĩ Thái Bình dành tặng tới một nửa thế giới.

Làm dậy sóng V-Pop với ca khúc Phía sau một cô gái nhưng chính những giai điệu của Daydreams trước đó mới làm khán giả nhớ tới Soobin Hoàng Sơn. Ở đó, chàng ca sĩ trẻ đã nhắn nhủ tới người yêu rằng sẽ bên cô đến suốt đời.

Yêu không có điểm dừng, yêu không ngưng nghỉ là những điều Issac nhắn nhủ tới người ấy qua hit Yêu không nghỉ phép. Chàng ca sĩ điển trai đã có một năm tuyệt vời sau thành công từ vai diễn thái tử trong phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Noo Phước Thịnh từng gây sốt cộng đồng nhạc Việt năm 2016 với ca khúc Mãi mãi bên nhau. Trong những ca từ của bài hát, chàng ca sĩ thể hiện mong ước được gắn bó với nửa kia thật lâu.

Nhưng không biết vì lý do gì mà đến năm 2017, Noo Phước Thịnh lại... đòi ra đi. Đây là những ca từ trong hit đình đám Cause I love you của nam Huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017.

Chàng ca sĩ đang là tâm điểm thời gian gần đây - Erik - từng tung ra bản hit Sau tất cả. Ở đó, Erik muốn nhắn tới một nửa rằng trái tim sẽ thuộc về nhau khi cả hai chân thành.

Nam ca sĩ Chi Dân muốn được chở che cho người ấy nhân ngày 8/3. Đây là ca từ thuộc bản hit Điều anh biết, được anh giới thiệu năm 2016. Trước đó, Chi Dân từng có những ca khúc để lại dấu ấn và lắng đọng trong lòng phái đẹp như Giả vờ nhưng anh yêu em, Người tôi yêu...

Hà My - Kiệt Trần