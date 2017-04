Khi đang đi làm nương, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, trong cơn nóng giận người chồng đã giết chết vợ rồi về nhà uống thuốc sâu tự tử.

Theo thông tin từ những người dân địa phương, nghi phạm và nạn nhân là vợ chồng, cùng trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Nguyên nhân ban đầu được xác định trong lúc hai vợ chồng đang đi làm nương thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã kịch liệt.

Trong cơn nóng giận, người chồng đã ra tay giết hại vợ rồi giấu xác trên nương. Sau đó, người chồng trở về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử.

Lực lượng chức năng công an tỉnh Sơn La tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đại tá Chu Huy Dân, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng phối hợp với Công an huyện Mường La tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Cũng theo Đại tá Dân, nghi phạm sau khi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng đã được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch. Hiện đối tượng đang được điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đình Quyết