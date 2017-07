Sau khi được hẹn đi chơi đêm, chị Lò Thị Thu Hải đã bất ngờ bị “suy hô hấp cấp” rồi tử vong sau đó.

Sau khi được Trung úy Mùi Văn Niên (SN 1989, cán bộ đội CSĐT Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) hẹn đi chơi đêm, chị Lò Thị Thu Hải (SN 1983, giáo viên Trường mầm non xã Hồng Ngài) đã bất ngờ bị “suy hô hấp cấp” rồi tử vong.

Cho rằng cái chết của chị Hải có nhiều bất thường, nhiều tình tiết chưa được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên làm rõ, ông Lò Văn Hặc (tiểu khu 4, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng…

Ông Lò Văn Hặc trình bày sự việc với phóng viên.

Cái chết bất thường

Ông Hặc cho biết, sau khi lấy chồng và sinh được một con trai, nhưng do chồng bỏ đi không rõ lý do nên chị Hải quay về ở với vợ chồng ông. Khoảng 20h30’ ngày 26/7/2016, chị Hải điều khiển xe mô tô BKS 26K8-0115 đi ra khỏi nhà sau khi nhận được một cuộc điện thoại rủ đi chơi.

Đến khoảng 23h, ông nhận được tin chị Hải đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên trong tình trạng co giật, miệng sùi bọt mép được phát hiện ở đường đi nương của người dân bản Mới. Đến khoảng 6h30 phút, ngày 27/7/2016 chị Hải qua đời.

Sau khi tìm hiểu, gia đình được biết người gọi điện thoại rủ chị Hải đi chơi, cũng là người trực tiếp chứng kiến chị Hải trong tình trạng co giật, miệng sùi bọt mép và đưa chị đi cấp cứu là Trung úy Mùi Văn Niên.

Nhận thấy cái chết của con gái có nhiều bất thường, ông Hặc đã làm đơn đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên đề nghị được làm rõ. Chỉ vi phạm đạo đức người chiến sỹ công an nhân dân Ngày 28/11/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên có Bản kết luận điều tra (KLĐT) số 13/KLĐT xác định:

Giữa tháng 7/2016, thông qua mạng xã hội Zalo, anh Niên sử dụng Nick name “Sông Quê” kết bạn với người phụ nữ tên là Huyền có Nick name “Sao băng khóc” (của chị Hải) và thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Đến khoảng 19h30’ ngày 26/7/2016, khi anh Niên đang ở nhà tại Phiêng Ban 3, thị trấn Bắc Yên thì chị Hải nhắn tin hẹn gặp mặt.

Đến khoảng 20h25’, anh Niên gọi điện và chị Hải đồng ý gặp ở hồ Phiêng Ban, nhưng chị Hải bảo anh Niên gặp nhau ở đường rẽ quốc lộ 37 đi vào xã Hồng Ngài. Đến khoảng 21h, anh Niên điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn nhưng không thấy chị Hải đâu.

Nghĩ chị Hải nói dối nên anh Niên đi vào bản Hồng Ngài sau đó quay lại gần đến đường mòn đi nương của dân bản Mới thì nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ. Thấy sự việc bất thường, anh Niên đi xe máy lên xem và phát hiện người phụ nữ đang co giật, miệng sùi bọt mép...anh liền bế và cõng đi cấp cứu. Nhưng do người phụ nữ giẫy giụa nên một mình Niên không bế và cõng được.

Do đó, anh Niên chạy xuống đường nhựa chờ người đi qua, lúc sau thấy vợ chồng ông Mùa A Sồng và bà Sồng Thị Cở (trú tại bản Mới) nên vẫy lại. Khi nghe anh Niên bảo có người bị ngất ở trên đường mòn thì ông Sồng và bà Cở đi cùng anh Niên đến vị trí người phụ nữ đang nằm rồi anh Sồng bế người phụ nữ cho anh Niên cõng xuống đường ô tô.

Lúc này anh Mùa A Chua và Mùa A Tà đến đó cũng dừng lại xem... Anh Niên cùng anh Tà đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên và nghe được các bác sỹ nói chuyện người phụ nữ là con gái ông Lò Văn Hặc, thì anh Niên đi xe máy đến báo cho ông Hặc biết.

Khi về nhà, anh Niên xem lại ảnh Zalo của Huyền và xác định chị Hải chính là người đã gọi điện thoại hẹn gặp. Ngày 2/11/2016, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Sơn La có bản Kết luận giám định số 33, kết luận nguyên nhân chết của chị Hải là do suy hô hấp cấp do nhồi máu phổi trên bệnh nhân suy tim, xuất huyết não.

Chị Hải chết do bệnh lý, không có dấu hiệu tác động ngoại lực, không có việc phạm tội xảy ra. Anh Niên hoàn toàn không liên quan đến cái chết của chị Hải. Việc anh Niên và chị Hải tình cờ quen biết nhau qua mạng Zalo là xuất phát từ tình cảm cá nhân, hẹn hò nhau mục đích là để quen biết nhau và gần gũi nhau hơn.

Tuy nhiên, lần hẹn hò đầu tiên anh Niên đã gặp chị Hải trong tình trạng co giật, giãy giũa, sùi bọt mép. Anh Niên là Đảng viên, một chiến sỹ CAND, vi phạm tư cách đạo đức người Đảng viên, người chiến sỹ CAND nên sẽ xử lý theo quy định của ngành.

Ngày 28/11/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự do “không có sự việc phạm tội xảy ra”.

Dấu hiệu bao che?

Không đồng tình với KLĐT, ông Hặc cho biết còn nhiều vấn đề liên quan đến cái chết của chị Hải chưa được cơ quan điều tra làm rõ, như: anh Niên là người nhắn tin điện thoại hẹn gặp chị Hải, nhưng trước đó khi gặp ông Mùa A Sồng và bà Sồng Thị Cợ, anh Niên lại cho biết mình đi công tác ở trong xã Hồng Ngài về thì gặp chị Hải trong tình trạng co giật.

Lúc này anh Niên lại mặc quần soóc, áo phông cộc tay và có nhiều biểu hiện bất bình thường như người run, đầu ướt hết, quần áo ướt đẫm mồ hôi…

Tuy nhiên, tại bản trường trình ngày 28/7/2016, anh Niên lại khai rằng mình là người nhắn tin điện thoại hẹn gặp chị Hải, trên đường đi tìm chị Hải lúc quay về thì nghe tiếng sột soạt, tiếng kêu bóp đầu, bóp đầu thì anh Niên mới rẽ vào và nhìn thấy chị Hải và xe…

Lời khai mâu thuẫn này không được làm rõ. Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng, CQĐT xác định không có căn cứ chị Hải mang theo người, đã tiến hành truy tìm nơi anh Niên phát hiện chị Hải nằm và các khu vực lân cận nhưng không thấy...

Nhưng tại các bản lấy lời khai tại CQĐT ông Sồng, ông Tà, bà Cở đều xác định anh Niên có hai chiếc điện thoại di động và có hình giống nhau, một chiếc cầm tay, một chiếc bật sáng màn hình đút trong túi quần. “Anh Niên sau đó khẳng định vật trong túi quần là chiếc ví đựng tiền. Vậy ví tiền có “phát sáng” được không? Đây có phải là chiếc điện thoại của con tôi hay không?

Hơn nữa, CQĐT cũng không làm rõ được các tin nhắn và cuộc gọi giữa con tôi và anh Niên từ trước thời điểm ngày 26/7/2016 nhưng xác định đây là lần hẹn hò gặp nhau lần đầu tiên là hết sức vô lý”, ông Hặc cho biết.

Cũng theo ông Hặc, sự việc xảy ra từ ngày 26/7/2016, nhưng đến ngày 22/11/2016 Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên mới tiến hành thực nghiệm hiện trường. Lúc này, hiện trường đã bị xáo trộn, thay đổi.

“Tại hiện trường, các nhân chứng Sồng và Cợ không ký vào biên bản thực nghiệm vì cho rằng CQĐT làm không đúng những gì họ đã khai và chứng kiến. Thế nhưng bản KLĐT lại nêu “Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên đã tiến hành thực nghiệm điều tra thấy nội dung lời khai của những người có liên quan phù hợp với chứng cứ ở hiện trường...?

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Hà Phi Diễn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên cho biết: Ban đầu anh Niên nói trên đường đi công tác trong xã Hồng Ngài về thì gặp chị Hải nằm ở đường mòn trong tình trạng co giật.

Nhưng qua quá trình điều tra, anh Niên đã thừa nhận việc mình là người trực tiếp nhắn tin điện thoại hẹn gặp chị Hải tại ngã ba đường rẽ vào xã Hồng Ngài và cũng là người đầu tiên phát hiện chị Hải trong tình trạng co giật. Anh Niên có biểu hiện như người run cầm cập, chảy mồ hôi, ướt hết quần áo là hoàn toàn đúng với thực tế diễn ra.

Quá trình điều tra, xác định chị Hải tử vong do bệnh lý, không có sự việc phạm tội xảy ra hoàn toàn khách quan, có căn cứ. Cũng theo ông Diễn, việc anh Niên đã có vợ con nhưng lại hẹn gặp chị Hải như vậy là có dấu hiệu vi phạm tư cách đạo đức người Đảng viên, người chiến sỹ CAND.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi nghiên cứu kỹ để xử lý kỷ luật anh Niên theo Điều lệnh CAND, nhưng không có căn cứ cụ thể để xác định anh Niên có quan hệ tình cảm với chị Hải.

Việc này chỉ là có dấu hiệu, chúng tôi đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhưng chưa nhận được ý kiến trả lời. Kết luận điều tra xác định anh Niên vi phạm tư cách đạo đức người Đảng viên, người chiến sỹ CAND, Công an huyện Bắc Yên xử lý anh Niên theo quy định ngành CAND có thể là do câu từ?”, ông Diễn cho biết.

Ngày 1/12/2016, KSND huyện Bắc Yên đã có Công văn số 1/CV-VKS gửi cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên thể hiện quan điểm “nhất trí” với KLĐT và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Yên.

Làm việc với phóng viên, ông Lê Duy Hưng (kiểm sát viên được phân công trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tin báo vụ việc) cho biết: quá trình điều tra vụ án, ông đã yêu cầu điều tra viên cần phải trích xuất, làm rõ các tin nhắn và cuộc gọi giữa anh Niên và chị Hải trước đó để làm chứng cứ phục vụ việc giải quyết triệt để vụ việc...nhưng không được chấp nhận (?).

Ông Hà Văn Khuyên, Phó viện trưởng VKSND huyện Bắc Yên cho rằng, “đây là một thiếu sót trong qua trình kiểm sát điều tra vụ việc này”.

Còn ông Lê Duy Hưng thì có quan điểm, “vụ việc này liên quan đến cán bộ của Công an huyện Bắc Yên, vì vậy theo tôi để đảm bảo khách quan thì nên để cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vào cuộc điều tra vụ việc này”, ông Hưng nói. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Trung Thứ