Lúc 0 giờ 50 phút ngày 15/3, Công an tỉnh Sơn La đã bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi giết người sau 6 giờ gây án.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Sơn Hà (28 tuổi, trú tại tổ 6, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Nạn nhân bị Hà sát hại là Nguyễn Kim Long (23 tuổi, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Đối tượng Nguyễn Sơn Hà tại cơ quan công an tỉnh Sơn La.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14/3, trong khi uống bia trên đường Lê Duẩn, thành phố Sơn La, bạn của Nguyễn Sơn Hà là Cà Văn Công đã có mâu thuẫn với một nhóm người. Sau đó, nhóm này gọi thêm người (trong đó có Nguyễn Kim Long) đến nơi Nguyễn Sơn Hà trọ để tìm Cà Văn Công giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, đã xảy ra xô xát giữa Nguyễn Sơn Hà và nhóm người trên. Trong lúc xô xát, Nguyễn Sơn Hà đã dùng dao có sẵn tại phòng trọ đâm vào ngực Nguyễn Kim Long, khiến Long chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, Nguyễn Sơn Hà đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an thành phố Sơn La khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh và truy tìm hung thủ.

Sau 6 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ Nguyễn Sơn Hà đang lẩn trốn tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Chiến (TTXVN)