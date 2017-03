Theo BCTC hợp nhất quý IV/2016, tính đến hết ngày 31/12/2016, Tập đoàn Hòa Phát có hơn 10.247 tỷ tổng giá trị lượng hàng tồn kho, tăng gần 50% so với cùng kỳ 2015.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016. Theo đó, năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đạt tổng doanh thu gần 34.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát năm 2016 là 6.600 tỷ đồng, tăng 89% so với năm 2015.

Với thị phần thép xây dựng, năm 2016 Hòa Phát đạt sản lượng 1,8 triệu tấn. Lượng tiêu thụ thép trong năm 2016 của Hòa Phát đạt gần 500.000 tấn ống thép các loại, dẫn đầu cả nước với 26% thị phần.

Nhóm ngành công nghiệp khác như nội thất, điện lạnh, thiết bị phụ tùng tiếp tục giữ vững thị trường.

Trong lĩnh vực bất động sản, dòng tiền nằm trong bất động sản đầu tư của Tập đoàn Hòa Phát tính đến cuối năm 2016 là gần 202.757 tỷ đồng.

Ngoài KCN Phố Nối A và KCN Hòa Mạc, năm 2017 Hòa Phát bắt đầu triển khai 2 dự án lớn là KCN Yên Mỹ 200 ha và đặc biệt Khu đô thị Bắc Phố Nối 260 ha đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở cho các khu công nghiệp và dân cư ven Hà Nội.

Về số lượng hàng tồn kho, tính đến hết ngày 31/12/2016, Tập đoàn Hòa Phát có hơn 10.247 tỷ tổng giá trị lượng hàng tồn kho. Con số này tăng mạnh gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái (hơn 6.937 tỷ hàng tồn kho).

Về nguồn vốn, tổng số nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2016 của Tập đoàn Hòa Phát là hơn 13.372 tỷ đồng, con số này tăng khoảng 20% so với mức nợ phải trả hơn 11.040 tỷ đồng tính đến cuối năm 2015.

Trong số nợ phải trả này, nợ ngắn hạn chiếm hơn 12.431 tỷ đồng, còn nợ dài hạn là hơn 941 tỷ đồng.

Tính riêng kết quả kinh doanh trong quý 4, doanh thu quý 4 của Hòa Phát ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng gần 24% so với quý trước và tăng 42% so với cùng kỳ 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.944 tỷ đồng, tăng 21% so với quý trước, và tăng 244% so với cùng kỳ 2015.

Mới đây nhất, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/NQHP ngày 1/3/2017 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017. Theo kế hoạch điều chỉnh này, Hòa Phát đặt mục tiếu đạt 40.000 tỷ đồng doanh thu và 6.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 2017, tăng lần lượt 5% và 20% so với kế hoạch trước đó.

Theo kế hoạch cũ, doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt 38.000 tỷ đồng, tăng 12,14% và lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn dự kiến 5.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với thực hiện năm ngoái.