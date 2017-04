Liên quan đến vụ việc thai phụ tử vong sau khi sinh mổ, ngày 12/4, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã thông tin đến các cơ quan báo chí về nguyên nhân tử vong của sản phụ từ kết quả, biên bản làm việc của Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh.

Theo kết quả họp của Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh, về mặt lâm sàng từ khâu nhận định tình trạng bệnh, đến khâu chuẩn bị mổ và khi hồi sức cấp cứu, diễn biến bệnh tình của thai phụ Trà Thị Bích Liên tương tự bệnh cảnh thuyên tắc ối.

Diễn biến bệnh của thai phụ có hai yếu tố nguy cơ dẫn đến thuyên tắc ối: Thai phụ được chẩn đoán là nhau tiền đạo trung tâm và những chấn thương cho cơ tử cung khi mở tử cung để lấy thai, làm mở toang các mạch máu.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bá Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thuyên tắc ối được gọi chung là Hội chứng phản vệ trong thai kỳ vì bệnh cảnh diễn ra giống như một dị ứng toàn thân với nhiều lý do, mà một trong những lý do là do nước ối đi vào trong lòng mạch gây nên những phản ứng.

Thuyên tắc ối là một bệnh rất hiếm. Ở Mỹ, tỷ lệ tử vong do bệnh này lên tới 70%. Tỷ lệ tử vong chung cho bệnh này là 80 - 90%. Cơ hội cứu sống bệnh nhân rất thấp.

Về trường hợp của thai phụ Trà Thị Bích Liên, thai phụ có diễn biến từ phù phổi cấp đến tím tái phù hợp với diễn biến sốc phản vệ trong thai nhi giai đoạn đầu tiên khởi phát, với dấu hiệu sốc phản vệ trong thai kỳ sau đó, dẫn đến hội chứng rối loạn đông máu và cuối cùng bệnh nhân đi vào hôn mê. Diễn tiến theo trình tự giống hệt như một thuyên tắc động mạch phổi, bệnh cảnh cuối cùng là rối loạn đông máu và chảy máu.

Do đó, kết quả chẩn đoán nguyên nhân dẫn đến tử vong của thai phụ là do sốc phản vệ trong thai kỳ (thuyên tắc ối) và mất máu cấp gây ra tử vong. Kết quả kết luận cuối cùng sẽ dựa vào kết quả giải phẫu bệnh của Viện Pháp y Quốc gia.

Từ kết quả cuộc họp, Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đã kiến nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tiếp tục quan tâm chia sẻ với gia đình thai phụ, chăm sóc tốt cho con của thai phụ, hiện vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức kiểm thảo tử vong theo đúng quy chế bệnh viện, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm qua cấp cứu điều trị đối với trường hợp bệnh nhân bị thuyên tắc ối khi sinh.

Trước đó, ngày 11/4, Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh gồm lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi và Công an tỉnh Sóc Trăng đã họp để xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ Trà Thị Bích Liên.

Hội đồng đã được cung cấp thông tin về những diễn biến lâm sàng của thai phụ và sự nỗ lực cứu chữa người bệnh của đội ngũ bác sĩ Chuyên khoa Sản - Nhi.

Theo Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Bá Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ: “Đứng về thái độ xử trí, Bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi chỉ định cắt tử cung là phù hợp để đề phòng rối loạn đông máu gây chảy máu. Lãnh đạo bệnh viện có mặt kịp thời, xử trí tích cực, khẩn trương. Tinh thần phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh rất tốt, đã chuyển bệnh nhân về tới bệnh viện đa khoa tỉnh với các sinh hiệu được duy trì”.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng: "Mặc dù đã tư vấn cho gia đình bệnh nhân trước khi mổ, tiên lường và chuẩn bị máu, đồng thời chia sẻ mất mát với gia đình sau khi bệnh nhân tử vong, song nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ bệnh nhân. Trường hợp này là trăn trở, là bài học kinh nghiệm để ngành Y tế tỉnh cố gắng làm tốt hơn".

Như tin đã đưa, ngày 2/4/2017 sản phụ Trà Thị Bích Liên (ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện bệnh viện Chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh trong tình trạng chuyển dạ sinh, thai nhi 38 tuần, nhau tiền đạo trung tâm.

Bệnh nhân được mổ lấy thai lúc 14 giờ 30 phút ngày 5/4/2017 bằng phương pháp gây tê tủy sống. Đến 15 giờ 30 phút, ca mổ kết thúc, tình trạng bệnh nhân mạch không bắt được, huyết áp không đo được, nhịp tim qua thiết bị khoa Sản là 80 lần/phút, không đều, vết mổ rỉ máu,…

Bệnh nhân được hồi sức tích cực tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, đến 16 giờ 30 phút, tình trạng không cải thiện. Bệnh viện tiến hành hội chuẩn thống nhất chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị tiếp, song bệnh nhân đã tử vong sau khi vừa chuyển viện, lúc 21 giờ ngày 5/4/2017.

Hoài Thu (TTXVN)