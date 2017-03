Giải thích việc cấm bài hát cách mạng nổi tiếng "Màu hoa đỏ", lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang cho rằng, bài hát này bị ca sĩ và người ghi âm, ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

Mấy ngày qua dư luận xôn xao việc ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở VHTTDL Tiền Giang, ký 2 công văn gửi Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành, thị trong tỉnh, yêu cầu cấm hát một nhạc phẩm cách mạng và kiên quyết không cấp phép hoạt động cho người dân chuyển đổi công năng từ nhà ở sang kinh doanh karaoke.

Công văn thứ nhất có số hiệu 120/SVHTTDL-TTr ký ngày 7.2 có nội dung về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh karaoke, được gửi đến Phòng VHTT các huyện, thành thị trong tỉnh.

Công văn nêu rõ: "Đề nghị Phòng VHTT các huyện, thành thị thông báo cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý yêu cầu trong thời hạn 30 ngày phải gỡ bỏ ngay các bài hát chưa được cấp giấy phép phê duyệt nội dung… Sau ngày 10.3 đội kiểm tra liên ngành các cấp tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh karaoke chưa gỡ bỏ các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung cho phép lưu hành, phổ biến theo quy định của pháp luật".

Kèm theo công văn này là danh sách 354 bài hát “không được phép lưu hành, cấm phổ biến”, có bài "Màu hoa đỏ" của cố đại tá nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1991 (phổ thơ Nguyễn Đức Mậu), là ca khúc nổi tiếng nói về thời chiến tranh bom đạn ác liệt và từng được trao giải ca khúc xuất sắc của Bộ Quốc phòng vào năm 1994.

Trong ngày 24.3, chúng tôi nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Đức Đảm, ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang (là người phát ngôn của tỉnh) để hỏi về lệnh cấm kỳ lạ này nhưng không được trả lời.

Tuy nhiên, PV Dân Việt đã tìm được một văn bản do ông Đảm ký, gửi các đơn vị trực thuộc giải thích lý do cấm "Màu hoa đỏ" là do ca sĩ và người thu âm, thu hình... vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

Công văn giải thích lý do vì sao cấm ca khúc "Màu hoa đỏ" do ông Nguyễn Đức Đảm ký

Cụ thể, ngày 16.3, ông Đảm ký văn bản nêu (nguyên văn): "Ngày 7.22.2017 Sở VHTTDL có ban hành Công văn số 120/SVHTTDLTTr về việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phép phê duyệt nội dung tại các cơ sở kinh doanh Karaoke.

Có kèm theo danh mục các tác phẩm âm nhạc sáng tác trước năm 1975 chưa được phép phổ biến, ca khúc có nội dung phản động, lồng ghép hình ảnh ca ngợi người lính Việt Nam Cộng hòa và người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ được phổ biến tại các cơ sở Karaoke.

Trong đó có ca khúc "Màu hoa đỏ" của tác giả Thuận Yến, một ca khúc cách mạng nổi tiếng nhưng đã có một số người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

Nay Sở VHTTDL xin nói thêm ca khúc "Màu hoa đỏ" của tác giả Thuận Yến là một ca khúc cách mạng nổi tiếng đương nhiên được phép lưu hành, phổ biến không nằm trong danh mục những tác phẩm âm nhạc phải được cấp phép lưu hành phổ biến của Cục biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên qua thực tế kiểm tra tại các cơ sở Karaoke thì ca khúc Màu hoa đỏ đã có một số người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ như không đóng tác quyền, không xin giấy phép biểu diễn. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành thị tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm nói trên tại các cơ sở karaoke".