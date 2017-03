Hàng loạt trung tâm của người Do Thái tại nhiều thành phố của Mỹ và Canada tiếp tục bị phong tỏa và sơ tán khẩn cấp do bị đe dọa đánh bom.

Theo giới chức, những đối tượng chưa rõ danh tính đã gọi điện hoặc gửi những lời đe dọa đánh bom qua thư tới các trung tâm cộng đồng Do Thái và trường học của người Do Thái tại New York, Wisconsin, Illinois và Florida, Mỹ cùng Toronto và London của Canada trong đêm và sáng 7/3 theo giờ địa phương.

Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn thông báo của cảnh sát Canada cho biết đã phong tỏa toàn bộ các tuyến đường dẫn vào hai trung tâm, trường học bị đóng cửa, sơ tán trung tâm Miles Nadal ở Toronto trong khi mở cuộc điều tra khẩn cấp truy tìm nguồn gốc phát tán các lời đe dọa.

Trong khi đó, Liên đoàn chống các hành vi phỉ báng, một tổ chức quyền công dân Do Thái cũng cho biết 4 cơ sở của tổ chức bị đe dọa đánh bom.

Trong cuộc họp báo thường nhật, Nhà Trắng đã lên án làn sóng đe dọa này với những "ngôn từ mạnh mẽ nhất" đồng thời khẳng định vẫn đang tìm cách chấm dứt hành vi đe dọa khủng bố.

Cùng ngày, toàn bộ Thượng nghị sĩ đã ký vào một thư ngỏ gửi các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ, yêu cầu chính phủ liên bang giúp các trung tâm này tăng cường an ninh.

Đây là lần thứ 3, các trung tâm của người Do Thái tại Mỹ và Canada bị đe dọa đánh bom. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cố vấn an ninh cho các nhóm Do Thái, các cuộc đe dọa lần này không có liên hệ với hầu hết các lần đe dọa trước.

Hiện giới chức liên bang Mỹ vẫn đang điều tra về các làn sóng đe dọa nhằm vào cộng đồng người Do Thái. Tuần trước, một đối tượng đã bị bắt giữ vì sử dụng tài khoản thư điện tử giả để gửi thư đe dọa đánh bom các cơ sở của người Do Thái song người này không phải là tác giả của tất cả các lời đe dọa./.