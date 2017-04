Xiaomi Mi 6 đã chính thức ra mắt với cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 835 mới nhất của Qualcomm, RAM 6GB ... Với cấu hình đó Mi 6 sẽ đối đầu những đối thủ nào ?

Thông qua bảng so sánh dưới đây, có thể thấy Xiaomi Mi 6 sở hữu thông số cấu hình rất mạnh khi so sánh với các flagship 2017 trên thị trường hiện nay. Mi 6 có phần lấn lướt G6, HTC U Ultra khi được trang bị chip Snapdragon 835 và nhỉnh hơn hầu hết các đối thủ khi sở hữu RAM 6GB, ROM 64GB/128GB, pin 3,350 mAh. Bên cạnh đó, so với Galaxy S8, HTC U Ultra hay Xperia XZ Premium, Mi 6 đã nhanh hơn một bước khi kịp bắt nhịp với xu hướng camera kép cùng G6 và P10 với thông số và chế độ chụp tương tự iPhone 7 Plus. Tuy nhiên Mi 6 lại chỉ sở hữu màn hình 5,15 inch độ phân giải full HD (tương tự P10) trong khi các đối thủ còn lại đều dùng chuẩn 2K QuadHD - đang dần trở thành tiêu chuẩn chung cho các flagship.

Bảng so sánh cấu hình giữa Xiaomi Mi 6 với các thiết bị Android cao cấp khác

Màn hình có thể là một điểm trừ của Mi 6 tuy nhiên flagship mới của Xiaomi lại được bù đắp bằng mức giá hấp dẫn hơn so với các đối thủ. Cụ thể, Xiaomi Mi 6 có giá 360 USD (8,15 triệu đồng) bản 64GB và 420 USD (9,5 triệu) bản 128GB, phiên bản đặc biệt mặt lưng gốm, viền camera mạ vàng 18K tương tự Mi Mix có giá bán 9,85 triệu đồng. Máy sẽ có 3 tùy chọn màu sắc gồm đen, xanh, trắng và được bán ra vào ngày 28/4.

Gia Phạm