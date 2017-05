Số người chết vì tai nạn giao thông chỉ trong ngày 1/5 cao hơn con số của 2 ngày nghỉ 29 và 30/4 cộng lại (23/24 người).

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 1/5, trên toàn quốc xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 40 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 39 vụ, làm chết 24 người, bị thương 40 người. Trong đó, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm chết 4 người, bị thương 1 người.

Cũng trong ngày 1/5, lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 7.804 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước: 4 tỷ 544 triệu đồng; tạm giữ 38 xe ô tô, 1.431 xe mô tô; tước 653 GPLX.

Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 288 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 135 triệu đồng.

Trước đó, đêm 30/4 đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm chết 4 người, bị thương 1 người.

Cụ thể, vào 23h20’ đêm 30/4, trên đường ĐT848, thuộc ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, xe mô tô biển kiểm soát 66V1-060.56 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng xã Mỹ An Hưng A đi Mỹ An Hưng B, đến địa điểm trên va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 66P1-406.82 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo chiều ngược lại, làm chết 4 người, bị thương 1 người.

Hòa Lộc