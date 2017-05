Sáng 19/5, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo chính thức kết quả điều tra nguyên nhân và hướng xử lý vụ lộ đề thi học kì II năm học 2016 – 2017 đối với môn Toán và môn Lịch Sử lớp 11 vào ngày 9/5 vừa qua làm toàn bộ học sinh toàn tỉnh phải dừng thi.

Theo kết quả điều tra của công an tỉnh Đồng Tháp, đề kiểm tra 2 môn Toán và Lịch Sử khối 11 đã bị lộ từ Ban in sao đề của Trường THPT thành phố Cao Lãnh. Một thành viên của Ban in sao đề của trường đã đánh cắp đề mang về nhà với mục đích cá nhân và từ đây đề bị phát tán trên mạng xã hội.

Ông Bùi Quý Khiêm – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Sở đang tiến hành tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến vụ việc theo đúng quy trình hiện hành của pháp luật về xử lý kỷ luật công chức, viên chức. Dự kiến ngày 15/6 Sở sẽ công bố kết quả hình thức kỉ luật”.

Trước đó, ngày 9/5 khi đề thi hai môn này chưa được phát cho học sinh, thì một số lãnh đạo trường THPT thông báo về Sở là đề thi đã bị phát tán trên mạng.

Sau đó, Sở GD-ĐT Đồng Tháp tiến hành kiểm tra xác minh và phát hiện đúng là đề thi hai môn nói trên bị lộ và ra thông báo khẩn về việc tạm dừng thi 2 môn Toán và Lịch sử khối 11 với lý do đề thi bị phát tán trên mạng xã hội. Sau đó Sở đã ấn định thời gian thi thay thế là ngày 12/5.

Nhật Huy