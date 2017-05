Nam thanh niên với biểu hiện say xỉn điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường bất ngờ va chạm với 2 xe máy. Bị người dân truy đuổi, tài xế gây náo loạn đường phố.

Sợ bị đuổi đánh, nam thanh niên lái ô tô gây náo loạn đường phố

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 15/5, nam thanh niên điều khiển chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS: 84A-027.15 lưu thông từ một con hẻm gần chân cầu vượt ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân ra quốc lộ đã va trúng 2 xe máy.

Sau va chạm, tài xế ô tô 4 chỗ không dừng lại giải quyết mà tiếp tục cho phương tiện chạy về phía trước nên bị một trong hai nạn nhân dùng xe máy đuổi theo.

Phát hiện có người truy đuổi, tài xế tăng ga bỏ chạy vào các hẻm nhỏ quanh khu vực thuộc phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Chiếc xe ô tô hư hỏng nặng.

Trong lúc chạy trốn, chiếc ô tô đâm, va vào cột điện, hàng rào nhà dân hai bên đường khiến đầu và đuôi xe bị méo. Chưa dừng lại, người này còn lái xe vòng ra lại quốc lộ 1 chạy lên cầu vượt ngã tư Gò Mây để về hướng An Sương thì bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra chặn bắt.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt phối hợp cùng lực lượng CSGT quận Bình Tân phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Bước đầu, làm việc với công an tại hiện trường đối tượng có dấu hiệu say xỉn khai tên Nguyễn Văn Sang (26 tuổi, ngụ tình Trà Vinh). Sang cho biết do sợ người dân đuổi đánh nên lái xe bỏ trốn. Riêng hai người đàn ông có liên quan trong vụ va chạm sau đó đã bỏ đi.

theo Trí Thức Trẻ