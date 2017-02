Sony vừa công bố smartphone màn hình HDR 4K đầu tiên trên thế giới - Xperia XZ Premium. Sản phẩm có tốc độ tải về siêu tốc, cùng cấu hình mạnh mẽ, thiết kế cứng cáp. Tuy nhiên, Xperia XZ Premium vẫn thiếu 5 yếu tố dưới đây để trở thành smartphone hoàn hảo.

Ưu điểm của XZ Premium:

- Đây là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu màn hình 4K HDR. Nhờ đó, độ phân giải của màn hình gấp 4 lần so với màn hình fullHD. HDR là công nghệ giúp màn hình hiển thị độ đen đen hơn và trắng trắng hơn, để tạo ra hình ảnh có độ sâu hơn.

- Xperia XZ Premium sử dụng chip Snapdragon 835 mới nhất và mạnh nhất của Qualcomm.

- Khả năng tải các tệp tin dung lượng lớn với tốc độ siêu nhanh. Tốc tộ tải 1GB/giây. Điều đó đồng nghĩa rằng, một bộ phim có thể được tải về trong vài giây.

- Camera có khả năng quay video chuyển động siêu chậm ở tốc độ 960 khung hình/giây.

- Sở hữu camera sau 19 MP, khả năng lấy nét lai, chỉ cần tốn 0,03 giây để lấy nét, chống rung 5 trục; Camera selfie 13 MP, khẩu độ f/2.0 giúp thu sáng tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tuy nhiên, đáng tiếc Xperia XZ Premium vẫn thiếu 5 yếu tố dưới đây để trở thành smartphone hoàn hảo.

Viền màn hình cần mảnh hơn nữa: Điểm cộng ở mặt trước của chiếc điện thoại này chính là màn hình 4K HDR sắc nét, đây là smartphone đầu tiên hỗ trợ công nghệ HDR (bên cạnh LG G6). Đặc biệt sử dụng công nghệ Triluminos mới nên màn hình của XZ Premium cũng sáng hơn 40% so với Z5 Premium. Tuy nhiên, đáng tiếc là viền màn hình khá to. Tuy có cùng kích cỡ màn hình 5,5 inch nhưng XZ Premium lại không cải tiến để kích cỡ nhỏ gọn và mảnh mai hơn mà chúng lại cao hơn, rộng hơn và dày hơn so với phiên bản Xperia Z5 Premium của năm ngoái. Đặc biệt là viền màn hình ở trên và dưới đều khá to. Cân nặng của nó ở mức 195 gram, khá nặng so với một model 5,5 inch. Do đó, nếu Sony cải thiện viền màn hình mảnh hơn thì mặt trước của XZ Premium sẽ rất đẹp.

Xperia XZ Premium được trang bị camera 19 MP, tích hợp khả năng lấy nét lai, chỉ cần tốn 0,03 giây để lấy nét, chống rung 5 trục độc quyền của Sony giúp quay video được ổn định hơn. Tuy nhiên đáng tiếc máy không hỗ trợ bộ ổn định hình ảnh quang học cho video cũng như hỗ trợ khi chụp ảnh trong các điều kiện ánh sáng không lý tưởng.

Máy cần có nguồn pin lớn hơn: Xperia XZ Premium có thiết kế dài hơn, rộng hơn và dày hơn một chút so với phiên bản Z5 Premiuom năm ngoái nhưng lại sở hữu nguồn pin dung lượng nhỏ hơn hẳn. Sản phẩm trang bị pin 3230mAh trong khi phiên bản Z5 Premium sở hữu pin 3430mAh. Cho dù Sony hứa hẹn rằng chế độ Stamina cập nhật, thông minh sẽ tạo ra các tế bào pin tốt nhất để smartphone có thời lượng pin sử dụng lâu. Tuy vậy, phiên bản cao cấp thế hệ mới có dung lượng pin nhỏ hơn hẳn so với thế hệ cũ là điều khó chấp nhận được.

Cần nhiều bộ nhớ lưu trữ trong hơn nữa: Đối với một thiết bị được quảng cáo là “smartphone 4K” nhưng dung lượng bộ nhớ trong của XZ Premium chỉ 64GB là không đủ để chứa nội dung 4K. Sản phẩm có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD để người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ khi cần, nhưng như thế rất bất tiện. . Là một điện thoại cao cấp, chắc chắc giá cũng sẽ rất đắt nên mọi người sẽ thích một sản phẩm có bộ nhớ trong cũng cao cấp như số tiền họ bỏ ra chứ không phải mua thêm thẻ nhớ cắm vào.

Bộ quét vân tay: Sony nhúng bộ quét vân tay vào nút Home trên các smartphone của hãng từ model Z5 nhưng kể từ Z5, tính năng này lại bị vô hiệu hóa cho các model bán ra ở thị trường Mỹ. Không biết chính xác lý do vì sao Sony lại làm như vậy nhưng giờ đây họ vẫn duy trì điều đó đối với XZ Premium này. Phiên bản XZ Premium cao cấp bán ra thị trường Mỹ sẽ không tích hợp bộ quét vân tay. Trong khi các smartphone cao cấp hiện nay hầu như đều tích hợp bộ quét vân tay.

B.H (Theo Phonearena)