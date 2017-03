4 con giáp này hưởng nhiều phúc lộc, sinh ra đã mang vận số may mắn hơn người nên tài lộc hanh thông, chẳng phải nghĩ ngợi gì.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn có cuộc sống vật chất rất vững vàng, đầy đủ. Họ là người có ý chí, luôn nỗ lực hết sức, dù sống trong nhung lụa nhưng họ vẫn phấn đấu tạo dựng sự nghiệp riêng của mình. Nhờ khả năng tính toán nhanh nhẹn, tuổi Tỵ dễ thành công trong kinh doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn có nhiều người bạn tốt phò trợ cho công việc của mình, nhờ đó tuổi Tỵ như được tiếp thêm sức mạnh để chinh phục mọi đỉnh cao trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu có sức chịu đựng bền bỉ. Họ là người trầm tính, biết nghĩ trước nghĩ sau, sống rất chu toàn, thực tế rất khó nắm bắt xem con giáp này đang nghĩ gì. Họ sẵn sàng vì mục tiêu mình đặt ra mà chịu khó chịu khổ.

Người tuổi Sửu cực kỳ giỏi trong việc tích lũy, thực hiện tiết kiệm để có cuộc sống sung túc, thường khi đến trung vận, tuổi Sửu sẽ vô cùng giàu có, phú quý.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người chín chắn, sống rất có chiều sâu. Hơn nữa họ lại là người có khả năng phán đoán mọi việc đâu vào đấy. Bản thân họ cũng đặt ra những yêu cầu, quy tắc và luôn khiến bản thân phát triển theo hướng tích cực. Cũng chính vì thế, đời sống vật chất của họ rất dư giả, trung vận trở đi tha hồ giàu sang, phú quý.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người vô cùng may mắn trong cuộc sống. Ngay từ khi chào đời, tuổi Dần đã luôn được quý nhân phù trợ trong mọi hoàn cảnh, họ luôn gặp may mắn trong nhiều tình huống đặc biệt là thi cử, mua sổ xố hay những trò chơi thử vận may. Trong những tình huống gay go, họ sẽ luôn thoát nạn trong phút chót nhờ sự xuất hiện của nhân vật quan trọng, giúp hóa lành từ dữ. Tuổi Dần thường không quá coi trọng tiền bạc bởi cuộc sống của họ chẳng khi nào thiếu tiền.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo