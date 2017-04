Vượt qua 5.500 ứng viên để trở thành sinh viên Việt hiếm hoi nhận học bổng "khủng" của ĐH Johns Hopkins, Sao Ly vô cùng vui sướng. Cô gái Việt 24 tuổi bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ tại Mỹ vào tháng 8 tới đây.

Những ngày qua, Facebook Nguyễn Thị Sao Ly (sinh năm 1993, tại Đà Nẵng) tràn ngập các tin nhắn chúc mừng của bạn bè, người thân, cả những ai đã và đang dõi theo Sao Ly trong suốt những năm học tại Mỹ.

Cô bạn tiết lộ mình vừa nhận được học bổng tiến sĩ của 8 trường Mỹ danh tiếng gồm MIT, Johns Hopkins, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University.

Khi còn là học sinh trường ĐH California, Sao Ly luôn là nữ sinh có điểm tuyệt đối các kỳ học.

Cô gái Việt sinh năm 1993 chọn Johns Hopkins (Top 5 trường Y tốt nhất thế giới) là điểm đến tiếp theo của mình trong 5 năm sắp tới. Tại đây, Sao Ly được cấp học bổng toàn phần có giá trị lên đến 410.000 USD cho 5 năm học (hơn 9,3 tỷ đồng). Đây là con số mà du học sinh nào cũng mơ ước sau khi tốt nghiệp ĐH Mỹ.

Sao Ly tốt nghiệp ngành Sinh học và Y Tiến Hóa tại trường ĐH California (Los Angeles, Mỹ) tháng 6/2016. Không lựa chọn chuyên tu để trở thành bác sĩ, cô gái Việt tìm kiếm cơ hội nghiên cứu và tìm học bổng tiến sĩ.

Hạn chót để nộp hồ sơ xin học bổng đến các trường Mỹ là ngày 1/12. Khoảng giữa cuối tháng 12, Sao Ly được gọi đến các trường phỏng vấn. Tất cả chi phí đi lại, ăn ở trong 3-4 ngày phỏng vấn do nhà trường tài trợ.

Cô bạn sinh năm 1993 tìm kiếm cơ hội ở nhiều trường nên từ tháng 1 đến tháng 3 hầu như tuần nào cũng bay đến nơi phỏng vấn. Sau đó khoảng 1 tuần, cô nhận được email thông báo kết quả.

Cuộc cạnh tranh giành suất học bổng tiến sĩ của ĐH Johns Hopkins vô cùng khốc liệt. Vừa qua, có đến 5.500 người nộp đơn cho 20 suất học bổng, trong đó chỉ có 4 suất cho sinh viên quốc tế. Sao Ly là người Việt hiếm hoi được nhận vào trường với số tiền tài trợ "khủng".

Ngày nhận được kết quả đỗ 8 học bổng và đặc biệt là được nhận vào ĐH Johns Hopkins, Sao Ly vỡ òa vui sướng.

"Hạnh phúc cực kỳ! Cảm giác công sức gây dựng mấy năm cuối cùng cũng được công nhận. Sau đó, Ly tự tin trong những phòng phỏng vấn sau. Trước khi nộp đơn xin học bổng tiến sĩ, Ly đã rất thích Johns Hopkins, vì thầy nghiên cứu của Ly cũng từng tốt nghiệp trường đấy. Mình từng nghĩ đó là ước mơ xa vời nhưng bây giờđã trở thành hiện thực", Sao Ly chia sẻ.

Tháng 8 này, Sao Ly sẽ đến ĐH Johns Hopkins để bắt đầu trở thành nghiên cứu sinh ngành Hóa Sinh học Tế bào và Phân tử.

Sao Ly là cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Đà Nẵng).

Trường ĐH Johns Hopkins ra đời năm 1897. 21 năm liên tiếp, trường được US News & World Report (công ty truyền thông và tin tức Mỹ) xếp hạng Nhất trong số các trường đại học đào tạo Y khoa tốt nhất thế giới. Từ khi thành lập đến nay, trường đại học này đã giành được tổng cộng 19 giải Nobel Y học.

Cùng chúc cho cô bạn lớn lên từ dải đất miền Trung khởi đầu chặng đường mới thành công và có nhiều thành tựu riêng trong những năm làm nghiên cứu tiến sĩ tại ĐH Johns Hopkins -"cái nôi" của Y học thế giới nhé!

Theo Thế giới trẻ