Con đường trở lại giải Grand Slam danh giá Mỹ mở rộng (US Open) của Maria Sharapova đang khá sáng sủa khi cô vừa nhận được tin vui từ một giải đấu uy tín khác mà mình từng vô địch trong quá khứ.

Video trận đấu giữa Sharapova và Mladenovic ở bán kết giải Porsche Tennis Grand Prix tại Stuttgart năm nay:

Theo đó, Maria Sharapova sẽ cùng với một cựu số 1 thế giới xinh đẹp khác là Victoria Azarenka và hai tài năng trẻ Sloane Stephens và Marketa Vondrousova là 4 tay vợt nhận được suất đặc cách tham dự giải quần vợt Western & Southern Open diễn ra ở Cincinnati năm nay.

Sharapova từng lội ngược dòng thành công trước Jelena Jankovic ở trận chung kết giải đấu tại Cincinnati năm 2011 với tỉ số 4-6, 7-6 (7-3), 6-3

Đây là một giải đấu sân cứng thuộc khuôn khổ WTA Premier 5 dành cho nữ và ATP Masters 1000 dành cho nam sẽ diễn ra từ 13-20/8 tới ngay trước thềm US Open - giải Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ tổ chức từ ngày 28/8 - 10/9 ở New York (Mỹ).

Andre Silva - Giám đốc của giải đấu ở Cincinnati năm nay khẳng định: “Sự tham dự của những tay vợt tên tuổi sẽ làm cho giải đấu thêm hấp dẫn.”

Marin Cilic, người vừa thua Federer ở chung kết Wimbledon, hiện đang là nhà ĐKVĐ đơn nam của giải Master 1000 ở Cincinnati. Trong khi ấy, tân số 1 thế giới đơn nữ, Karolina Pliskova được dự đoán sẽ gặp phải nhiều thách thức trên con đường bảo vệ ngôi vô địch tại Cincinnati năm nay. Bởi hầu hết các tay vợt nữ tên tuổi đều tham dự giải WTA cuối cùng trước thềm Mỹ mở rộng năm nay, ngoại trừ Serena Williams từng 2 lần vô địch giải đấu này (2014, 2015) vắng mặt do đang mang bầu.

“Búp bê Nga” Maria Sharapova từng vô địch Cincinnati hồi năm 2011 và có một lần lọt vào đến chung kết năm 2010. Còn Victoria Azarenka cũng đã đăng quang một danh hiệu tại đây vào năm 2013.

Cùng góp mặt đua tranh chức vô địch Western & Southern Open 2017 với Masha và Vika còn có đương kim Á quân Angelique Kerber và tay vợt số 2 thế giới, Simona Halep.

Trước khi dự giải đấu ở Cincinnati, Sharapova sẽ tham dự giải Bank of the West Classic ở Stanford (Mỹ) và Rogers Cup ở Toronto (Canada). Nếu thi đấu tốt ở các giải đấu này, cơ hội để "Búp bê Nga" được dự US Open 2017 (ít nhất từ vòng loại) sẽ là rất lớn.

Chủ nhân của 5 danh hiệu Grand Slam người Nga cũng khẳng định giờ đây mình chỉ tập trung thi đấu mà không quan tâm nhiều đến những đồng nghiệp đã chỉ trích mình sau 15 tháng cô thụ án cấm thi đấu vì doping và nhận vé đặc cách ở 3 giải đấu tại Stuttgart, Madrid và Rome trước khi dính chấn thương cơ hông phải nghỉ thi đấu 2 tháng.

Sharapova từng bị đồng nghiệp và cũng là đàn em người Canada Eugenie Bouchard gọi cô là "kẻ lừa đảo" và tạo tiền lệ xấu cho trẻ nhỏ. Thậm chí Bouchard còn kêu gọi cơ quan chức năng cấm thi đấu vĩnh viễn với đàn chị tài năng xứ sở bạch dương.