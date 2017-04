Có cổ đông hỏi rằng, doanh thu và lợi nhuận của Masan Consumer (mã MSC) có bị ảnh hưởng bởi “cuộc chiến” nước mắm thời gian qua, tôi xin trả lời rằng vừa có vừa không...

Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan lần đầu chia sẻ về vụ nước mắm

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Hàng Tiêu dùng Masan diễn ra sáng nay 20.4, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan lần đầu giãi bày về những trăn trở của mình sau cuộc chiến nước mắm.

Theo ông Quang, cổ đông hỏi tôi rằng, doanh thu và lợi nhuận của Masan Consumer có bị ảnh hưởng bởi “cuộc chiến” nước mắm thời gian qua hay không, tôi xin trả lời thẳng thắn rằng vừa có vừa không. Cụ thể, nếu căn cứ trên số liệu thì thị phần chúng ta không bị ảnh hưởng, điều đó chứng tỏ người tiêu dùng vẫn tin tưởng vào các sản phẩm nước mắm của MSC; còn về việc có ảnh hưởng thì cũng có một chút do xuất hiện một đối thủ cùng ngành hàng.

“Bạn không thể giữ một bí quyết mãi mãi và sẽ bị người ta học, khi đó người ta sẽ dùng chính sách giá để cạnh tranh. Do vậy chúng ta phải luôn sáng tạo, nếu thêm yếu tố đam mê nữa thì chúng ta sẽ làm tốt hơn mỗi ngày”, ông Quang chia sẻ.

Riêng thông tin liên quan đến việc thanh tra toàn diện Masan sau vụ nước mắm, ông Quang cho rằng với ngành nước mắm thì việc thanh tra là bình thường.

“Ngành hàng nước mắm của chúng ta ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào, kiểm tra... thì đều phải trải qua 64 phép kiểm cho mỗi chai nước mắm. Nếu qua Thái Lan thì còn tới 70, 80 phép kiểm nữa nên việc cơ quan chức năng thanh tra cũng là vấn đề hết sức bình thường. Năm ngoái chúng ta có 3 lần đón thanh tra và năm nay 1 lần nhưng đều không có vấn đề gì, đây cũng có thể được xem là dấu ấn cho chất lượng bởi dưới sự kiểm tra của thanh tra, sự giám sát của dư luận thì chúng ta đều đảm bảo 2 vấn đề: Thứ nhất nước mắm của chúng ta chính là nước mắm; thứ 2 là các quy chuẩn đều phù hợp với quy định của Việt Nam, thậm chí một số tiêu chí còn tốt hơn”, ông Quang nói.

Có cổ đông lại thắc mắc trước thông tin trại heo quy mô 1.000 tỷ đồng (tại Nghệ An) của Masan vừa bị buộc phải dừng thi công vì chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, điều này có ảnh hưởng gì đến tình hình kinh doanh của Masan?

Trả lời vấn đề này, ông Quang khá thẳng thắn thừa nhận, chúng ta đã hơi vội vã nên việc này tạm dừng là phù hợp và là bài học sâu sắc cho chúng ta rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, liên quan đến tình hình kinh doanh thì không có mà chúng ta chỉ bị trễ tiến độ xây dựng khoảng vài tuần.

Trước đó, ngày 5.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Dự án "Trang trại nuôi lợn tại Nghệ An (Trại S2 - 5.000 nái và 40.000 thịt) tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp" do Công ty TNHH Masan Nutri - Farm làm chủ đầu tư.

Sau khi khảo sát địa điểm thực hiện dự án, đoàn khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận thấy dự án đang thi công xây dựng một số hạng mục công trình chính (nhà chuồng nuôi heo nái, trạm xử lý nước thải, khu nhà điều hành và nhà nghỉ của công nhân). Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, việc Masan triển khai thi công xây dựng trong khi chưa được phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án là vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Masan dừng ngay toàn bộ hoạt động thi công xây dựng dự án, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thời gian dừng thi công, đảm bảo phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục và ứng phó các sự cố môi trường theo quy định của pháp luật...