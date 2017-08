Vic Gundotra, cựu phó chủ tịch Google mảng Social, đã cho biết rằng các chiếc điện thoại Android thua thiệt nhiều năm so với iPhone khi xét trong nhiếp ảnh.

Theo trang tin công nghệ 9to5Mac, Gundotra bắt đầu bằng việc "tâng bốc" chất lượng hình ảnh chụp được từ chiếc iPhone 7 Plus trên Facebook của mình.

"Thời điểm kết liễu DSLR dành cho mọi người đã đến. Tôi đã bỏ chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình ở nhà và chụp những bức ảnh khi đang dùng bữa tối này với chiếc iPhone 7 và sử dụng chế độ nhiếp ảnh điện thoại (Apple gọi nó là chế độ chân dung). Không khó để mà nói rằng kết quả thật đáng kinh ngạc (trong nhà hàng, chụp bằng chiếc điện thoại này mà không cần flash). Tốt lắm Apple."

Không dừng lại ở đấy. Gundotra còn đi xa hơn về vấn đề này. Trong một bình luận cho rằng camera của Samsung Galaxy S8 còn tốt hơn, Gundotra không đồng ý với ý kiến này và anh cho rằng không chỉ Apple đang làm tốt hơn Samsung mà cả Android cũng bị lôi vào cuộc.

"Tôi không bao giờ sử dụng chiếc điện thoại Android cho việc chụp ảnh.

Lý do bởi nó là Android. Android là hệ điều hành mã nguồn mở. Điều này khiến nó trở nên trung tính ở tất cả mọi thứ. Điều này nghe có vẻ tốt cho đến khi bạn đi vào cụ thể. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao các điện thoại Samsung lại có các tùy chọn hình ảnh dễ gây nhầm lẫn như vậy chưa? Nên sử dụng ứng dụng Samsung Camera hay Google Camera? Thư viện Samsung hay Google Photos?

Đó là bởi vì khi Samsung đổi mới với các phần cứng cơ bản (như một camera tốt hơn), họ phải thuyết phục Google cho phép sự đổi mới này được đưa lên các ứng dụng khác thông qua các API thích hợp. Điều này có thể mất tới vài năm.

Apple không gặp những khó khăn này. Họ đổi mới trong phần cứng, sau đó chỉ đơn giản là cập nhật phần mềm sao cho phù hợp với sự đổi mới phần cứng (giống như chế độ chân dung).

Lời cuối: Nếu bạn thực sự quan tâm đến việc chất lượng tuyệt vời khi nhiếp ảnh, hãy sở hữu một chiếc iPhone. Nếu bạn không bận tâm chuyện đi sau một vài năm, hãy mua chiếc điện thoại Android."

Nhận xét của Gundotra đang gây rất nhiều tranh luận trên các diễn đàn công nghệ. Lý do là bởi ở khía cạnh camera trên smartphone hiện nay, iPhone của Apple không còn giữ được vai trò dẫn đầu nữa. Nhiều smartphone Android như Galaxy S8/S8+ hay HTC One U11 đang tỏ ra lấn lướt iPhone 7/7 Plus ở khả năng chụp ảnh.

