Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc CTCP dịch vụ ô tô Hàng Xanh - ông Đỗ Tiến Dũng vừa mua thành công 700.000 cổ phiếu HAX.

Công ty cổ phẩn dịch vụ ôtô Hàng Xanh (HAX) vừa ra thông báo việc thực hiện thành công giao dịch mua cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Đỗ Tiến Dũng.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Dũng đã mua thành công 700.000 cổ phiếu HAX trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, phương thức giao dịch là khớp lệnh trên sàn. Lý do không thực hiện mua toàn bộ được đưa ra là do giá cổ phiếu tăng so với kỳ vọng. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 24/02/2017 đến 22/03/2017.

Như vậy, với việc mua thành công 700.000 cổ phiếu HAX thì tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch 2,678 triệu cổ phiếu, tương đương chiếm 18.82% vốn của Công ty cổ phẩn dịch vụ ôtô Hàng Xanh.

Được biết, để mua thành công số cổ phiếu trên, ông Dũng đã phải chi hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 24/02/2017 đến 22/03/2017 giá cổ phiếu HAX đã tăng từ 42.600 - 53.100 đồng/cổ phiếu, tính bình quân ông Dũng đã phải chi khoảng 33 tỷ đồng để sở hữu số lượng cổ phiếu trên.

Công Danh