Bản audio "Bad Liar" vừa được cô nàng tung ra cách đây ít phút.

Sau loạt clip và hình ảnh nhá hàng khiến người hâm mộ tò mò tột độ, Selena Gomez đã chính thức tung single mới Bad Liar cách đây ít phút. Đây là sản phẩm rất đáng được trông đợi bởi rất có thể Selena sẽ mang nó lên trình diễn tại sân khấu lễ trao giải Billboard Music Awards vào ngày 21/5 tới, đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng.

Bản audio Bad Liar

Là sản phẩm tiếp sau It Ain’t Me cách đây không lâu, dường như Bad Liar là single mà bạn gái The Weeknd đặt nhiều kỳ vọng. Sau ca khúc này, cô nàng dự định sẽ ra album mới vào tháng 8. Một số nguồn tin cho biết Selena đã luyện tập rất chăm chỉ và hy vọng được trình diễn Bad Liar tại Billboard Music Awards sắp tới.

Có lẽ giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Selena kể từ sau khi chia tay Justin: Hạnh phúc bên bạn trai mới The Weeknd giỏi giang, trở lại dồn dập với âm nhạc và ghi dấu ấn với vai trò đồng sản xuất series phim truyền hình 13 Reasons Why gây sốt.

