Khi hẹn hò The Weeknd, Selena Gomez luôn theo chân người yêu đi tour. The Weeknd là mối tình đầu tiên cô công khai sau khi chia tay Justin Bieber.

Cuối tuần qua, The Weeknd có buổi diễn ở São Paulo, Brazil nằm trong chuyến lưu diễn thế giới Starboy: Legend of the Fall Tour.

Nam ca sĩ người Canada không lẻ loi mà được bạn gái Selena Gomez đi cùng để ủng hộ tinh thần. Trong lúc bạn trai biểu diễn, Selena đứng ở một góc, khoanh tay và mỉm cười âu yếm nhìn anh.

Selena đứng xem bạn trai biểu diễn, nở nụ cười trìu mến hôm 26/3. Ảnh: DM.

Nữ ca sĩ xinh đẹp được trông thấy ăn mặc giản dị, búi tóc cao đứng làm khán giả cổ vũ The Weeknd. Lúc sau, Selena lấy điện thoại ghi lại màn trình diễn của bạn trai. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều fan đăng các clip ngắn cho thấy cặp đôi được fan đuổi theo, gào thét khi trên đường tới địa điểm diễn của The Weeknd.

Mặc dù bận rộn, giọng ca 24 tuổi vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi để ủng hộ The Weeknd. Hồi tháng 2, cô cũng tới gặp bạn trai khi anh lưu diễn ở châu Âu.

Cặp đôi đã hẹn hò được 3 tháng. Ảnh: Getty.

Sau khi công khai mối quan hệ vào đầu tháng 1, Selena và The Weeknd quấn quýt không rời. Họ đưa nhau đi du lịch ở Italy, Pháp, Colombia,. Cách đây không lâu, hai ca sĩ được trông thấy tại Toronto – quê nhà của The Weeknd ở Canada.

Đầu tháng 3, nam ca sĩ Can't Feel My Face thuê riêng một rạp phim làm địa điểm hẹn hò người đẹp. The Weeknd là mối tình công khai đầu tiên của Selena sau khi chia tay hoàng tử nhạc pop Justin Bieber.

Theo một nguồn tin, The Weeknd sẽ làm mọi thứ để tránh những cuộc đụng độ không cần thiết với Justin. Trong làng nhạc, The Weeknd, Selena và Justin đều là các ca sĩ nổi tiếng nên khả năng xuất hiện ở những sự kiện là điều khó tránh khỏi.

Nam ca sĩ cũng sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn gái nếu Justin Bieber buông lời mỉa mai. Sau khi chia tay, mối quan hệ giữa Selena và Justin không mấy tốt đẹp. Mùa hè năm 2016, họ có trận cãi vã trên mạng xã hội.

Lưu Phong