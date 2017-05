Met Gala 2017 là sự kiện thảm đỏ đầu tiên Selena Gomez và bạn trai The Weeknd xuất hiện tình tứ bên nhau.

Sự kiện thời trang Met Gala tối 1/5 (theo giờ Mỹ) có sự tham gia của nhiều cặp đôi đẹp làng giải trí, trong đó gây chú ý nhất là Selena Gomez - The Weeknd. Đây là lần đầu tiên cặp uyên ương công khai tình cảm trên thảm đỏ một sự kiện lớn kể từ khi bị phát hiện hẹn hò vào tháng 1.

Dù Bella Hadid - bạn gái cũ của The Weeknd - cũng có mặt ở sự kiện, hai người vẫn thoải mái bày tỏ tình cảm trước ống kính phóng viên.

Trang Vogue nhận xét từ khi yêu The Weeknd, giọng ca Love you like a love song thay đổi phong cách nữ tính và lãng mạn hơn.

Một cặp uyên ương khác cũng lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ là Jennifer Lopez và Alex Rodriguez. Nữ ca sĩ diện bộ đầm xanh dịu dàng của nhà mốt Valentino, được ví như nữ hoàng băng giá Elsa.

Jennifer Lopez bắt đầu hẹn hò cựu ngôi sao bóng chày vào tháng 3, sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn trai Drake.

Nữ diễn viên Lily James và Matt Smith hiếm khi tay trong tay trên thảm đỏ các sự kiện lớn. Lần này, họ kết hợp trang phục ăn ý khi cùng chọn tông đen - trắng.

Chiếc váy của Lily James có điểm nhấn là nơ to bản ở phía sau.

Người mẫu Chrissy Teigen và ông xã John Legend luôn đồng hành cùng nhau. Bà mẹ một con Chrissy Teigen vốn chuộng phong cách sexy, nhưng mẫu thiết kế cô chọn lần này mắc lỗi rườm rà, hơi sến.

Vợ chồng Ryan Reynolds gây chú ý khi khéo léo mặc ton-sur-ton trên thảm đỏ. Chiếc váy lưới gợi cảm của Blake Lively bắt mắt hơn nhờ phần chân váy gắn phụ kiện lông cầu kỳ.

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng siêu mẫu Gisele Bundchen. Chân dài 36 tuổi chọn bộ đầm ánh kim, có khoảng hở táo bạo phía sau lưng.

Vợ chồng Pharrell - Helen Lasichanh có sự kết hợp trang phục thú vị, không đụng hàng. Cả hai đều chọn mẫu thiết kế của Commes des Garcons - thương hiệu với nhà thiết kế Rei Kawakubo được tôn vinh ở Met Gala 2017.

