Không ai ngờ bài hát với ngôn từ đẹp đến vậy mà câu chuyện phía sau nó lại là một bi kịch khiến nhiều người đau khổ.

Chắc hẳn nhưng ai yêu thích nhạc Âu-Mỹ cũ đều biết đến Seasons in the Sun. Bài hát được cover bởi rất nhiều ca sĩ như nhóm Westlife, The Kingston Trio, Bobby Wright,… Và nó cũng được chuyển thể sang nhiều thứ tiếng ngoài tiếng Anh.

Tuy nhiên, bản tiếng Anh chúng ta thường vẫn nghe không phải là bản gốc của Seasons in the Sun. Bản gốc của bài hát là bằng tiếng Pháp do nhạc sĩ nổi tiếng Jacques Brel sáng tác năm 1961. 3 năm sau đó nó được chuyển sang tiếng Anh với cái tên chúng ta biết đến bây giờ.

Bản gốc của Seasons in the Sun là do nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Jacques Brel sáng tác.

Đến năm 1973, ca sĩ người Canada - Terry Jack thu âm bài này và biến nó thành bản nhạc huyền thoại ở khắp Bắc Mỹ và sau này là trên thế giới. Bài hát là một trong số ít những bản nhạc đơn bán được trên 10 triệu bản.

Seasons in the Sun có giai điệu nhẹ nhàng nhưng nuối tiếc. Lời bài hát là những hình ảnh đẹp về nắng, gió, hoa, chim và rượu, những điều hấp dẫn hầu như mọi người. Nếu mới nghe lần đầu, chắc mọi người sẽ chỉ bị cuốn vào phần nhạc của bài hát. Tuy nhiên, khi nghe lại những lần tiếp theo, chúng ta sẽ nhận thấy trong lời bài hát là sự hối hận, đau khổ vì phải kết thúc cuộc sống tươi đẹp.

Bài hát như một lá thư tuyệt mệnh, một bản di chúc dành cho những người ở lại, cho bạn thân và người thân.

Sự ân hận này có lí do của nó. Bản gốc của bài hát được cho là của 1 tử tù người Pháp và sau đó trở thành niềm cảm hứng và được mài dũa bởi nhạc sĩ Jacques Brel để trở thành một bài hoàn chỉnh như chúng ta biết sau này.

Hoàn cảnh dẫn đến án tử hình là một bi kịch tình tay 3. Cậu chuyện diễn ra giữa 3 người, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ, và trong 2 người đàn ông đó thì 1 người chính là người tử tù sau này. Chúng ta sẽ tạm gọi người tủ tù là A vì tên của người này cho đến giờ vẫn chưa được biết, cậu bạn thân theo bản gốc có tên là Emile và cô gái là Francoise.

Ở 1 vùng quê nước Pháp những năm 1950, 3 người là bạn học cùng lớp với nhau từ thời tiểu học. Họ cùng học, cùng chơi, cùng khám phá cuộc sống. Cô gái lớn lên và xinh đẹp, khiến cho 2 cậu bạn thân từ thuở thiếu thời của mình cùng đem lòng yêu.

A là một người hoạt bát, hướng ngoại và chủ động, vui vẻ và luôn được yêu quý, còn Emile thì ngược lại, thường không nói ra suy nghĩ của mình. Như một lẽ tự nhiên, A nhanh chóng thổ lộ trước với cô bạn thân Francoise và 2 người thành đôi. Emile lặng lẽ ôm mối tình cất giấu đi.

Sau khi tốt nghiệp, A nhập ngũ và Emile làm nghề thủ công ở quê nhà. Hoàn thành nghĩa vụ xong, A trở về và kết hôn với Francoise rồi làm nghề lái xe tải đường dài. A và vợ có với nhau một cô con gái tên là Michelle. Vì đặc thù công việc nên A phải xa nhà thường xuyên, để lại bố già và con gái cho vợ chăm. Anh cũng đặt niềm tin vào người bạn thân của mình, nhờ Emile giúp.

Và tất nhiên là với bản tính phóng khoáng, tình yêu dành cho vợ và niềm tin dành cho bạn, A đã không biết rằng mình bị phản bội ở quê nhà.

Trong một đêm bão tuyết, A về đột xuất, anh đã phát hiện ra vợ và bạn thân ngủ với nhau trong chính căn nhà của mình. Quá sốc khi đối mặt với sự thật này, anh đã rút súng, cùng lúc bắn chết cả 2. Trong đêm đó anh cũng đầu thú với cảnh sát.

2 tháng sau, A bị kết án tử hình cho hành động của mình và án được thi hành vào đầu Xuân. 3 ngày trước khi lĩnh án, A đã viết 3 bức thư, một cho người bạn thân đã chết của mình, một cho bố và một cho cô con gái bé bỏng 4 tuổi sẽ lớn lên không có bố. Ở những giây phút cuối đời mình, A vẫn coi Emile là người bạn thân và đáng tin tưởng nhất.

Sau khi đọc được câu chuyện này, chắc những người yêu Seasons in the Sun cũng đã hiểu được tại sao lời bài hát lại là như vậy. Những hình ảnh về niềm vui, về ánh nắng được lặp lại nhiều lần như một sự giã biệt đầy khổ đau và dặn dò những người ở lại hãy cố gắng vượt qua và sống tiếp cuộc đời đẹp đẽ.

Seasons in the Sun do nhóm nhạc huyền thoại Westlife thể hiện: