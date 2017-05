Phó Giám đốc Sở GTVT kiêm Chủ tịch Hiệp Hội Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, chờ kết luận của cơ quan công an sẽ có biện pháp xử lý

Liên quan đến vụ tài xế và phụ xế xe buýt của Hợp tác xã Vận tải cơ giới thủy bộ Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chặn đánh gây thương tích tài xế và phụ xế xe buýt của Công ty TNHH Long Hiệp Cư vào trưa ngày 17/5.

Chủ xe và nhân viên xe buýt của công ty TNHH Long Hiệp Cư bức xúc vì nhiều lần bị phía xe buýt của Hợp tác xã Vận tải cơ giới thủy bộ Mỹ Tho chặn đánh.

Ngày 18/5, Công an xã Phước Thạnh, Thành phố Mỹ Tho đã triệu tập 4 cá nhân có liên quan, lấy lời khai để có cơ sở xử lý.

Trong số 2 nạn nhân bị tài xế và phụ xế xe buýt Hợp tác xã Vận tải cơ giới thủy bộ Mỹ Tho chặn đánh thì anh Nguyễn Chí Tín- phụ xế xe buýt của Công ty TNHH Long Hiệp Cư hôm nay thương tích vẫn còn trầm trọng, đầu vẫn bị đau và ho ra máu, phải uống thuốc. Anh Nguyễn Văn Hòa tài xế xe buýt của Công ty này đã bị một đối tượng lạ nhắn tin, đe dọa.

Ông Lương Văn Cư, Giám đốc Công ty TNHH Long Hiệp Cư đã ký đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh “cầu cứu” vì nhân viên của doanh nghiệp này đã bị nhân viên của Hợp tác xã Vận tải cơ giới thủy bộ Mỹ Tho chặn đánh hàng chục lần mà chưa được ngành chức năng xử lý, ngăn chặn kịp thời gây tâm lý hoang mang.

Anh Nguyễn Chí Tín- phụ xế xe buýt của Công ty TNHH Long Hiệp Cư sức khỏe chưa hồi phục do bị đánh gây trọng thương.

Trao đổi với PV VOV, ông Huỳnh Văn Nguyện, Phó Giám đốc Sở GTVT kiêm Chủ tịch Hiệp Hội Vận tải tỉnh Tiền Giang cho biết, chờ kết luận của cơ quan công an sẽ có biện pháp xử lý, chấn chỉnh việc xô xát nhau do cạnh tranh không lành mạnh này: “Hiện nay chúng tôi đang lấy thông tin, yêu cầu 2 đơn vị báo cáo. Sau khi phía chính quyền, công an xã Phước Thạnh có kết quả rõ ràng, Hiệp Hội sẽ có bước chấn chỉnh. Hai bên đều là hội viên, cạnh tranh thì phải lành mạnh, lấy chất lượng phục vụ để canh tranh”./.

Nhật Trường/VOV -ĐBSCL