Từ tháng 4.2017 trở đi, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ đưa vào khai thác hệ thống thu phí kín, mức thu sẽ không thay đổi.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đón hơn 30 triệu phương tiện - Ảnh: TL

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị quản lý và khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết, sẽ chính thức đưa vào khai thác hệ thống thu phí kín (bằng thẻ từ công nghệ RFID) từ tháng 4.2017.

Theo đó, hệ thống thu phí kín tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với 33 cửa sử dụng công nghệ RFID và 8 cửa thu phí tự động sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng lưu thông trên tuyến. Hệ thống thu phí kín cũng sẽ tiết giảm chi phí quản lý, vận hành khai thác cho chủ đầu tư, thuận lợi trong quá trình giám sát, hậu kiểm của công tác thu phí.

Khi áp dụng thu phí kín, mức giá đối với các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ không thay đổi so với mức giá hiện tại.

Tất cả phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đều phải thanh toán giá dịch vụ sử dụng để đảm bảo khả năng hoàn vốn của chủ đầu tư, trừ các trường hợp được miễn phí theo quy định tại Thông tư 35 của Bộ Giao thông Vận tải

Theo đại diện VEC, kể từ khi thông xe kỹ thuật 20km đầu tiên vào ngày 2.1.2014, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã đón phương tiện thứ 30 triệu vào ngày 10.3.2017.

Trong năm 2016, đã có gần 13,5 triệu lượt phương tiện lưu thông an toàn trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tăng 38% về lưu lượng so với năm 2015. Trong 2 tháng đầu năm 2017, tuyến cao tốc này đã đón khoảng 2,6 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng xấp xỉ 24% so với cùng kỳ năm trước.

Với lưu lượng trung bình tại thời điểm hiện nay, tuyến đường này đang phục vụ 37.000 - 40.000 lượt phương tiện/ngày đêm. Vào dịp cao điểm như Tết Đinh Dậu vừa qua, có ngày phục vụ tới -65.000 lượt phương tiện.

Theo kế hoạch, VEC sẽ triển khai đầu tư tuyến nối giữa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cao tốc Bến Lức - Long Thành trong thời gian tới.

Phan Diệu