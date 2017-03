Theo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) Trần Đức Nguyên: Huyện sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân trong vụ chặt cây xanh tại xã Cẩm Yên.

Trong ngày 23/3, lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất họp với lãnh đạo xã Cẩm Yên để làm rõ vụ việc đốn hạ hơn 70 cây xanh dọc tuyến đường liên thôn Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Yên, việc chặt cây là để thực hiện kế hoạch số 60 của UBND huyện Thạch Thất về việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông và đảm bảo trật tự công cộng, lòng lề đường trên địa bàn.

Ông Trần Đức Nguyên thừa nhận, việc chặt hạ nhiều cây xanh trên đường liên thôn thuộc xã Cẩm Yên trong đợt ra quân vừa rồi là máy móc, rập khuôn và không đúng với tinh thần chỉ đạo của huyện.

“Đúng ra chính quyền xã Cẩm Yên phải xác định cây xanh nào lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì di dời đến các vị trí hợp lý hơn, hoặc cắt tỉa cành cây, để không phản cảm, gây bức xúc dư luận. Trong thời gian tới, huyện sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể trong vụ chặt cây xanh tại địa bàn Cẩm Yên. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân liên quan ", ông Trần Đức Nguyên khẳng định.

Lãnh đạo huyện cũng đã yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Cẩm Yên khẩn trương kiểm điểm về vụ việc, đồng thời thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 60 của huyện về việc lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. "Huyện và xã sẽ khắc phục, trồng lại cây bằng mọi cách. Đây là bài học với các xã khi triển khai lập lại trật tự vỉa hè", ông Nguyễn Doãn Hoàn, Bí thư huyện Thạch Thất cho biết.

Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Yên, việc chặt cây triển khai từ ngày 15-19/3 do tuyến đường chật hẹp, mặt đường đổ bê tông chỉ rộng từ 2-3 m, hai bên lề đường người dân đã trồng cây tự phát sát vào lề đường và xây các bục bao quanh, gây ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông. Trong khi theo phản ánh của người dân, các cây xanh đường liên thôn không ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

XC/Báo Tin Tức