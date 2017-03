Từ một nghề bị cho là không chuyên nghiệp, làm nghề chỉ để lấy đại gia, người mẫu Việt Nam có thể có siêu mẫu thế giới.

Chiều 21-3, công ty săn lùng và quản lý người mẫu hàng đầu thế giới Nomad MGMT New York với đại diện là siêu mẫu hàng đầu thế giới Coco Rocha đã ký kết với Tập đoàn truyền thông DatVietVAC Group Holdings tìm kiếm, quản lý người mẫu tại Việt Nam để đưa ra thế giới.

Nghề đứng đầu thị phi

Những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, nghề người mẫu bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam với một số ít show diễn mang màu sắc văn nghệ, giải trí. Đã có nhiều cuộc tranh cãi, hội thảo xem người mẫu có phải một nghề chuyên nghiệp hay không.

Nhiều người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng như Xuân Lan, Ngọc Thúy, Minh Thư… tham gia Câu lạc bộ người mẫu Hoa Học Đường của Nhà văn hóa Thanh niên những năm 2000 như một hoạt động phong trào. Càng về sau, mặc dù Hoa Học Đường càng chuyên nghiệp, người mẫu có nhiều show diễn hơn, được trả thù lao ngày càng nhiều nhưng nghề người mẫu vẫn bị coi là không đủ sống. Không ít người mẫu trẻ và cả những người dẫn dắt người mẫu đều khẳng định rằng số đông bạn gái trẻ đến với nghề người mẫu lúc bấy giờ là để lấy chồng đại gia.

Ngay cả khi có những công ty quản lý người mẫu đầu tiên ra đời như P.L., Elite… có sự ăn chia phần trăm cát xê với người mẫu hẳn hoi thì người mẫu vẫn không được xem là nghề chuyên nghiệp. Thậm chí dư luận và những người mẫu tên tuổi còn lên tiếng về những cô gái mượn danh người mẫu để bán dâm giá cao sau nhiều vụ bắt người mại dâm mang danh người mẫu. Dư luận lúc đó phàn nàn rằng ra đường là gặp người mẫu. Phải đến năm 2015, sau nhiều hội thảo, tọa đàm về nghề người mẫu, Hiệp hội Người mẫu mới được thành lập. Lúc này người mẫu mới chính danh là một nghề ở Việt Nam.

Những người mẫu Việt đầy thực lực như Kha Mỹ Vân sắp tới đây sẽ không còn đơn độc trên thị trường người mẫu quốc tế.

Bị tố vô ơn và tố ngược bị bóc lột

Với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các công ty, nhãn hàng thời trang, nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp trong và ngoài nước, nhiều sự kiện, show diễn quảng cáo, nghề người mẫu tại Việt Nam ngày càng phát triển. Các người mẫu tên tuổi bắt đầu có giá cát xê tính bằng ngàn USD. Nhiều công ty người mẫu, đào tạo người mẫu ra đời cạnh tranh nhau gay gắt. Nhiều cuộc thi tìm kiếm người mẫu chuyên nghiệp cũng được tổ chức.

Có nhiều gương mặt xuất thân từ Vietnam's Next Top Model như Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Tuyết Lan, Kha Mỹ Vân, Mâu Thủy… đã đến những trung tâm thời trang lớn nhất thế giới như New York, London, Paris, Milan… diễn những show diễn đẳng cấp thế giới. Đặc biệt Kha Mỹ Vân đã xuất hiện trên hai tạp chí danh tiếng: Vogue Ý và L’Officiel Ý. Cô bước sang Mỹ hoạt động với các hợp đồng quảng cáo của nhiều hãng mỹ phẩm lớn, làm người mẫu cho thương hiệu thời trang thế giới Polo, tham gia gần 20 show tại tuần lễ thời trang Pháp, Ý, Mỹ. Song Kha Mỹ Vân cũng là người mẫu bị công ty sở hữu Vietnam's Next Top Model trong năm 2016 tố cáo chính danh vô ơn, phản bội, bội tín khi đang còn hợp đồng với công ty này đã tự ý ký hợp đồng làm việc riêng với nhiều công ty, nhãn hàng thời trang nước ngoài khiến công ty thiệt hại rất nhiều tiền đầu tư cho cô. Kha Mỹ Vân tố ngược lại là công ty trên chèn ép cô, trả cát xê thấp, bắt cô diễn miễn phí. Cô thường xuyên phải xin tiền gia đình, sống cực khổ khi làm việc cho công ty này, thậm chí còn bị công ty cho là đi diễn như vậy vẫn phải thiếu nợ họ về tiền ăn ở…

Không chỉ Kha Mỹ Vân, nhiều gương mặt khác như Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Tuyết Lan… đều xảy ra tranh chấp, xích mích với công ty sở hữu Vietnam's Next Top Model.

Đầy tiềm năng trên thị trường mẫu quốc tế

Có một thực tế là dù Việt Nam có những người mẫu đầu tiên bước ra thế giới nhưng họ đơn độc, cực nhọc kiếm show diễn và còn đối đầu với tranh chấp kiện tụng. So với những quốc gia châu Á khác, Việt Nam cũng không có được những siêu mẫu nổi tiếng được thế giới biết tới như Magge Q, Soojoo Park, Fei Fei Sun, Irene Kim, Sun Hee Kim, Park Jihye, Sung Jin Park…

Đại diện Nomad MGMT New York cho rằng tiềm năng của người mẫu Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra thế giới. Cái họ đem đến cho người mẫu Việt Nam ngoài sự đào tạo còn là phong thái ứng xử mà chỉ những người mẫu đẳng cấp thế giới mới đạt được. Không đáp ứng những tiêu chuẩn đó họ không chấp nhận. Đó cũng là những thứ người mẫu Việt Nam đang thiếu. Đối tác Việt Nam của Nomad MGMT New York cũng khẳng định các người mẫu Việt Nam hiện nay bước ra thế giới không đúng cách. Họ chỉ chạy vạy kiếm từng show lẻ. Trong khi đó, nếu có một công ty chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế giúp thì họ sẽ được giới thiệu công việc theo hệ thống chuyên nghiệp. Một khi họ được casting cho một nhãn hàng nào đó như Chanel chẳng hạn thì họ sẽ diễn xuyên suốt cho nhãn hiệu này trên khắp thế giới. Người mẫu sẽ được giới thiệu, chọn lựa cho những đối tác phù hợp để không mất sức.

Danh tiếng lẫy lừng của công ty đỡ đầu

Từ khi thành lập đến nay, Nomad MGMT New York luôn được xem là công ty người mẫu uy tín hàng đầu thế giới. Công ty này chuyên cung cấp người mẫu cho những nhãn hiệu thời trang danh tiếng thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Prada, Calvin Klein, Levi’s, Giorgio Armani, DKNY, Salvatore Ferragamo…; các tạp chí thời trang đứng đầu thế giới như Vogue, Elle, Harper's Bazaar, GQ…; các show diễn thời trang lớn nhất thế giới ở New York, London, Paris, Milan, Tokyo… Nomad MGMT New York cũng đi đầu trong việc phát triển thị trường châu Á, tạo nên những siêu mẫu châu Á tên tuổi.