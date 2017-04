Trước khi trở thành tâm điểm của dư luận do vụ bê bối kéo lê hành khách, United Airlines từng hứng chịu rất nhiều gạch đá khi vướng vào sự cố làm hư hỏng tài sản của khách hàng và nhất quyết không bồi thường.

Sau sự kiện kéo lê bác sĩ gốc Việt David Dao này, nhiều vụ bê bối với hành khách trong quá khứ của UA đã được lật lại, trong đó nổi bật nhất là việc cư xử thô lỗ và thiếu tôn trọng khách hàng năm 2009, khiến UA bị thiệt hại nặng nề về cả danh tiếng lẫn tiền bạc.

Bác sĩ David Dao bị nhân viên UA kéo lê

Cụ thể, UA đã bị nhạc sĩ Dave Carroll tố cáo làm hỏng chiếc guitar trị giá tương đương 70 triệu đồng của mình trong quá trình vận chuyển bằng máy bay. Một nhân chứng là hành khách đi cùng chuyến bay xác nhận là đã nhìn thấy nhân viên của hãng ném chiếc guitar của Dave một cách thô bạo trong khoang hành lý.

Dave cho biết anh phải để chiếc đàn của mình trong hành lý ký gửi do chiếc đàn quá to không thể mang lên máy bay. Khi hạ cánh, anh phát hiện ra cây guitar đã bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sử dụng được nữa. Quá bức xúc, anh đòi hãng UA phải bồi thường thiệt hại cho mình nhưng hãng này từ chối yêu cầu bồi thường với lý do Dave đã phản hồi về vụ việc quá chậm. Do đó, yêu cầu của anh không có hiệu lực.

Thất vọng với cách hành xử của hãng hàng không lớn thứ hai thế giới, Dave đã sáng tác một ca khúc có tựa đề "United Breaks Guitars" để tố cáo dịch vụ tồi tệ và thái độ thiếu tôn trọng khách hàng của hãng hàng không UA.

'Đập vỡ cây đàn' phiên bản United Airlines.

Ca khúc đã nổi lên như một hiện tượng mạng, đạt hơn 17 triệu lượt nghe tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ nhận được sự ủng hộ và thông cảm từ phía cộng đồng mạng, Dave Carroll còn được tặng hơn 51.000 chiếc guitar mới sau khi video ca nhạc của anh được ra đời. Còn United Airlines phải gánh chịu hậu quả nặng nề cho tội lỗi của mình khi phải chịu tổn thất tới 180 triệu USD do giá cổ phiếu của hãng này bị tụt giảm 10%.

"United Breaks Guitars" - Dave Carroll

Alexandra V