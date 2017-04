Ngày 9/4, Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nhan Hồng Phong (SN 1979,Q. 5, TP.HCM) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ông Phong bị tạm giữ

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 8/4, trong lúc làm nhiệm vụ triển khai chuyên đề xử lý các phương tiện đi ngược chiều, chạy quá tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ (Q.2), Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng PC67, Công an TP.HCM phát hiện ông Phong điều khiển xe máy chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Dừng xe, ông Phong có thái độ chống đối, không tuân thủ, chửi bới lực lượng chức năng. Lúc này, vị CSGT yêu cầu tiến hành đo nồng độ cồn của ông Phong nhưng người này không tuân thủ mà xô một cán bộ thuộc đội Cát Lái.

Để xử lý trường hợp trên, trung tá Bùi Minh Phước – Đội phó CSGT Cát Lái đã khuyên can thì người này nổi khùng ném điện thoại vào trung tá Phước và lao tới đánh.

Ông Phong ném điện thoại và có hành vi dùng tay đánh trung tá Phước

Nhận tin báo, công an phường An Lợi Đông (Q.2) đã tới hiện trường, phối hợp đưa ông Phong về trụ sở công an.

Tại đây, ông Phong đã được đo nồng độ cồn với kết quả là 0,565 mlg/lít khí thở vượt quá mức cho phép.

Ông Phong đã bị Công an Q.2 quyết định tạm giữ hình sự để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Uyên Châu