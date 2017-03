Say rượu, Thành cầm dao dọa giết vợ, trong lúc vật lộn không may bị dính mũi dao từ người vợ và tử vong sau đó.

Bị cáo Lô Thị Luân tại phiên tòa

Ngày 28-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Lô Thị Luân (SN 1986, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 21-11-2016, Thành cùng nhóm bạn uống rượu tại nhà thì chị Luân đi về. Do không vừa lòng với việc chồng mời bạn và lấy hũ rượu cần ra uống nên chị Luân tỏ thái độ bực tức và bỏ vào phòng. Tan cuộc nhậu, các bạn ra về còn lại anh Ngân Văn Thủy say rượu nên nằm ngủ trước gian nhà.

Thành đi vào phòng thì chị Luân nói: “Em đã nói với anh rồi, cái vò rượu cần to để mai mốt có việc khánh thành nhà mới đem ra uống, sao anh không nghe lời em”. Nghe vợ nói vậy, Thành lớn tiếng trách móc rồi xông vào đánh liên tiếp vào người vợ. Trong lúc xô xát, Thành rút một con dao nhọn chĩa vào mặt chị Luân dọa giết. Chị Luân lao vào giành được con dao trên tay chồng. Thành tiếp tục lao về phía vợ thì dính phải mũi dao nhọn mà chị Luân đang cầm trên tay. Biết mình đã đâm dao trúng chồng, chị Luân hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, Thành đuổi theo vợ ra đến trước cửa thì gục xuống và tử vong sau đó.

Sau khi biết chồng chết, chị Luân đến Công an huyện Quế Phong đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Tại phiên tòa, Luân khai nhận việc gây ra cái chết cho chồng là không hề mong muốn, bị cáo hành động trong lúc hoảng loạn. Bị cáo vô cùng hối hận về việc làm của mình.

Do bị cáo hiện có 2 con nhỏ (11 tuổi và 6 tuổi) nên kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Luân 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc 2 cháu nhỏ.

Tin-ảnh: Đức Ngọc