Muốn chứng tỏ bản thân trước mặt chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ, cô gái trẻ đẹp không ngờ bị đẩy vào tình huống dở khóc dở cười.

Vẫn là câu nói muôn thuở: “Đừng say khi lũ bạn đang thức” và thực tế đã chứng minh điều này luôn luôn đúng. Ấy vậy mà nhiều người chẳng hề để tâm và rơi vào trường hợp như cô gái trẻ đẹp này.

Những bức ảnh về cô gái bị chơi khăm lúc say đang gây bão trên mạng xã hội Thái Lan nhiều ngày qua. Theo các trang tin của nước này, đây là thời điểm thiếu nữ trở về sau một đêm thác loạn ở quán bar cùng nhóm bạn, trong đó có cả chàng trai mà cô đang cảm nắng.

Vốn có tửu lượng kém nhưng lại muốn chứng tỏ bản thân trước chàng trai mình thích nên chỉ sau 1 ly rượu, cô gái đã ngà ngà say, mất kiểm soát bản thân. Điều gì đến cũng đến, sau khi uống vài ly nữa, cô nàng liền ngủ gục chẳng hề biết trời trăng là gì, phó mặc hoàn toàn cho hội bạn. Đáng tiếc thay, đây lại là quyết định khiến cô phải ân hận cả đời.

Nhân cơ hội đó, nhóm bạn đã kịp chụp lại những khoảnh khắc xấu hổ nhất của thiếu nữ. Không chỉ vậy, họ còn biến cô thành trò đùa với đủ kiểu tạo hình.

Khi xem những hình ảnh này, nhiều dân mạng vừa cười vừa thương cô gái xinh. Thương vì chỉ một phút bốc đồng mà nhận về cái kết xấu hổ muôn đời từ hội bạn. Rất có thể sau lần này, chẳng còn ai thấy cô tới hộp đêm như trước nữa.

Dù sao, thiếu nữ trên vẫn còn may mắn so với những cô gái bị cưỡng bức hay chụp ảnh nóng lúc say.

Tháng 8.2016, thông tin Trung Quốc chia sẻ sự việc kinh hoàng của nữ sinh họ Li sau một lần say rượu và qua đêm ở nhà bạn trai mới quen.

Hôm đó, Li được bạn trai cùng những người bạn thân tổ chức sinh nhật chào đón tuổi 20. Cô nàng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Để tận hưởng trọn vẹn ngày sinh nhật bên bạn bè, Li quyết định không về nhà mà qua nhà bạn trai trong men rượu.

Ngày hôm sau, Li được bạn bè phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau đó, họ xác định cô đã bị bạn trai lạm dụng tình dục và đốt sạch quần áo.

Được biết, Li và bạn trai mới quen nhau thời gian chưa lâu. Không chỉ vậy, bạn trai của Li còn có lý lịch không hề tốt đẹp. Chỉ vì quá tin tưởng nên Li đã vội vàng quyết định về nhà chàng trai.

Li đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng toàn cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Theo các bác sĩ, não của cô gái đã bị tổn thương vì những va đập mạnh. Cô phải tiến hành ca phẫu thuật để khôi phục sức khỏe.

Tháng 7.2016, dân mạng xôn xao vì vụ cô gái xinh bị bạn trai hãm hại trong lúc say rượu. Chắc chắn khi chứng kiến những hình ảnh này, cô sẽ vô cùng hối hận vì không kiểm soát được mình.

Nhân lúc bạn gái say rượu, không chỉ một mà các chàng trai trong phòng karoke đã cùng lên kế hoạch để chụp ảnh da thịt cô. Họ đã tự dàn dựng những hình ảnh kêu gợi, điều khiển mọi hành động của cô gái và ghi lại bằng smartphone.

Hành động của các chàng trai bị cộng đồng mạng 'ném đá' dữ dội vì lợi dụng khi con gái say để làm hành động kinh tởm. Đối với nạn nhân, một số người tỏ ra thương cảm nhưng cũng có không ít lời trách móc vì không biết kiểm soát bản thân dẫn đến bị ép uống say.

Đây cũng là những bài học cảnh tỉnh cô gái khi đi uống rượu cùng bạn bè, đặc biệt là với người khác giới. Hãy biết kiềm chế và làm chủ bản thân để không có những sự việc đáng tiếc xảy ra.

