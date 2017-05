Savills Việt Nam vừa công bố Chỉ số giá Bất động sản (Savills Property Price Index) tháng 5/2017 cho hai thị trường chính là TP.HCM và Hà Nội, trong đó chỉ số giá nhà ở và chỉ số hoạt động văn phòng không có nhiều biến động.

Theo Savills Việt Nam, riêng tại Hà Nội, chỉ số giá nhà ở trong quý 1/2017 đạt 106,6 điểm. Ảnh: Tường Lâm

Cụ thể, đối với chỉ số nhà ở tại TP.HCM, tăng trưởng có dấu hiệu chững lại vào quý 1/2017 với chỉ số đạt 92 điểm, không đổi theo quý và tăng 1 điểm theo năm.

Savills Việt Nam cho biết, sau khi ghi nhận lượng giao dịch kỷ lục trong 5 năm qua tại quý 4/2016, số căn hấp thụ trong quý 1/2017 giảm 13% theo quý. Do lượng giao dịch hạng A và B giảm lần lượt 50% và 35% theo quý nên tỉ lệ hấp thụ trung bình giảm 1 điểm phần trăm so với quý trước. Trong khi đó hạng C hoạt động tốt, với số căn bán tăng 10% theo quý, chiếm 62% tổng lượng giao dịch.

Cũng theo Savills Việt Nam, xu hướng phát triển mới tập trung tại khu Tây thành phố gồm các quận 6,8, Tân Phú và Bình Tân với hàng loạt các dự án hạng C tương lai. Quỹ đất có sẵn và cơ sở hạ tầng được cải thiện là nhân tố then chốt cho sự phát triển khu vực.

Đối với chỉ số văn phòng, trong quý 1/2017 đạt 87 điểm, tăng 1 điểm theo quý và 3 điểm theo năm, chủ yếu do giá thuê tăng 1% theo quý. Công suất tăng 2 điểm % theo năm và giá thuê tăng 2% theo năm.

Công suất khu trung tâm đạt 97%, ổn định theo quý nhưng tăng 1 điểm % theo năm. Giá thuê trung bình tăng 1% theo quý và 2% theo năm, do nguồn cung hạn chế và nguồn cầu cao. Chỉ số khu vực trung tâm tăng 1 điểm theo quý và 3 điểm theo năm. Công suất khu ngoài trung tâm tăng khiến chỉ số khu vực này tăng 1 điểm theo quý và 3 điểm theo năm.

Riêng tại Hà Nội, chỉ số giá nhà ở trong quý 1/2017 đạt 106,6 điểm, giảm dưới 1 điểm theo quý và theo năm. Giá bán trung bình đạt mức 27,4 triệu VND/m2 do giá thứ cấp giảm ở một số dự án bởi áp lực tăng nguồn cung.

Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp đạt khoảng 27%, giảm 4 điểm % theo quý và giảm 8 điểm % theo năm do nguồn cung lớn. Khoảng 6.460 căn đã bán trong quý này, giảm 2% theo quý nhưng tăng 15% theo năm.

Theo Savills Việt Nam, thị trường vẫn duy trì hoạt động ổn định trong thời gian tới với nhiều sản phẩm đa chức năng hơn. Tập trung vào phân khúc nhà ở giá rẻ, chủ yếu là các dự án quy mô lớn ở các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm và Thanh Xuân.

Đặc biệt, chỉ số hoạt động văn phòng trong quý 1/2017 đạt mức 63 điểm, tăng 1,5 điểm theo quý và 5,2 điểm theo năm chủ yếu nhờ công suất thuê toàn thị trường tăng 0,7 điểm % theo quý và 5,0 điểm % theo năm.

Khu vực trung tâm có chỉ số hoạt động văn phòng tăng 0,2 điểm theo quý nhưng giảm 0,4 điểm theo năm do công suất thuê khu vực này giảm 1,0 điểm % so với năm 2016. Chỉ số hoạt động văn phòng của khu vực ngoài trung tâm vẫn giữ xu hướng tăng 1,9 điểm theo quý và 7,4 điểm theo năm do tác động của giá thuê tăng 2,4 điểm % theo quý và 3,6 điểm % theo năm.

Trong hai năm tới, giá thuê văn phòng tại khu vực trung tâm dự kiến sẽ tăng do khu vực này không có nguồn cung mới. Ngược lại, áp lực nguồn cung tương lai lớn sẽ khiến các tòa nhà ở khu vực ngoài trung tâm phải giảm giá thuê và đưa ra các chính sách thuê linh hoạt hơn để thu hút khách thuê.

Gia An

