Tối 18-5, trên QL1A đoạn qua địa bàn ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người bị thương nặng phải chuyển BV cấp cứu, riêng một thiếu nữ có liên quan đến vụ tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành xác minh, điều tra nguyên nhân.

Công an Châu Thành, tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường (ảnh HÀ HUY)

Người đàn ông được đưa đến bệnh viện huyện Châu Thành để cấp cứu (ảnh HÀ HUY)

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19 giờ tối 18-5, tại điểm mở dải phân cách trên QL1A đoạn địa bàn ấp Me thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), xe mô tô biển kiểm soát 63V2-6831 do một người đàn ông (hiện chưa rõ danh tính) điều khiển đã va chạm với xe mô tô chưa rõ biển số do một thiếu nữ điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 2 xe nói trên và 2 người điều khiển xe bị té xuống đường. Người đàn ông đi xe 63V2-6831 bị thương nặng phải chuyển BV cấp cứu, riêng thiếu nữ cónói với người dân chứng kiến sẽ vào BV chăm sóc người đàn ông bị tai nạn nhưng sau đó lại điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tại nạn.