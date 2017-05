Vấn đề cảnh nóng từ lâu trong điện ảnh đã trở thành chủ đề tranh cãi của cả chính người trong và ngoài cuộc. Phía sau những khuôn hình “hi sinh vì nghệ thuật”, không ít nữ diễn viên lao đao thậm chí mất trắng sự nghiệp vì một vài thước phim táo bạo.

Bỏ 100 triệu để “rửa sạch quá khứ”

Là một cái tên “hot” ở cả Hồng Kông và Trung Quốc, nhất là đã có vài vai diễn trong một số phim Hollywood, tuy nhiên Thư Kỳ cũng từng lao đao khi tìm cách xóa sạch quá khứ chụp ảnh tạo bạo cùng mác “ngôi sao phim cấp 3”. Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo khó tại Đài Loan. 16 tuổi, cô từng sống một mình suốt 6 tháng, làm người mẫu nghiệp dư cho một công ty giải trí với những bộ ảnh hở hang và chính thức lấy nghệ danh là Thư Kỳ.

Ở tuổi 17, Thư Kỳ chụp nhiều bộ ảnh khỏa thân cho các tạp chí dành cho đàn ông. Sau này, Thư Kỳ thừa nhận ở tuổi đó dại dột nghe theo những lời hoa mỹ. Chia sẻ về việc tham gia những bộ phim cấp 3, Thư Kỳ thật thà: “Tôi không mảy may dừng lại để nghĩ rằng mình đang làm sai điều gì. Khi đóng phim, tôi chỉ nghĩ đơn giản tôi đang tương tác với các diễn viên khác, đang diễn xuất để tạo ra một câu chuyện”.

Sau khi từ bỏ phim cấp 3, Thư Kỳ chuyển sang đóng phim chính thống, bằng việc chấp nhận hàng loạt vai phụ. Nỗ lực của cô cũng được đền đáp. Năm 2001, cô đã chiến thằng trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Kim Tượng. Dấu mốc này đã giúp cô thoát hình ảnh diễn viên cấp 3 lên hàng sao chính thống. Cô đã trở thành nữ diễn viên được yêu thích ở Châu Á với hàng loạt những bộ phim tên tuổi, thậm chí tham gia cả nhiều vai diễn của Hollywood.

Tuy nhiên, quá khứ làm diễn viên cấp 3 khiến Thư Kỳ chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu. Trải qua vài cuộc tình nhưng cô không thể kết hôn vì cha mẹ của người yêu không chấp nhận cô con dâu có nhan nhản ảnh nóng trên mạng. Cách đây không lâu báo giới Hong Kong khẳng định Thư Kỳ muốn trả lại sự trong sạch cho bản thân trước khi làm đám cưới với Phùng Đức Luân vào cuối năm. Nguồn tin cho biết, người đẹp Đài Loan sẵn sàng trả 10 triệu NDT (1,62 triệu USD) để mua lại bản quyền những tấm ảnh nude và phim cấp 3 của chính mình nhằm ngăn chặn việc phát tán. Tuy nhiên, những tấm ảnh và bộ phim này đã xuất hiện từ lâu nên rất khó để truy ra chủ nhân đích thực. Thêm nữa với sự phát triển của Internet, việc Thư Kỳ muốn chặn sự lan truyền của những tấm ảnh này là gần như không thể. Thật sự quá khó để cô có thể “mua lại quá khứ”, xóa sổ những thước phim đen mà mình từng đóng.

Trốn tránh suốt 2 năm

Không thực sự là những diễn viên đóng cảnh nóng tuy nhiên năm 2008 trở thành vận đen với Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi bởi cơn bão lộ ảnh sex. Hai nghệ sĩ trẻ lập tức bị búa rìu dư luận lên án gay gắt đến nỗi Chung Hân Đồng từng suýt tự sát, Trương Bá Chi phải lánh xa làng giải trí suốt 2 năm và con trai của cô cùng Tạ Đình Phong bị nghi ngờ là “sản phẩm” của Trần Quán Hy.

Trước đó, tháng 8/2006 Chung Hân Đồng còn bị một phóng viên chụp trộm khi đang thay đồ trong một buổi biểu diễn tại Malaysia. Sau scandal bê bối tình dục, rất nhiều fan đã sụp đổ khi thấy thần tượng của mình khác hẳn với hình ảnh dịu dàng, ngây thơ, trong sáng mà Chung Hân Đồng đã dày công xây dựng trước đó. Cô buộc phải dừng mọi hoạt động với nhóm Twins và tạm rời khỏi làng giải trí Hong Kong.

Tuy nhiên, sau may mắn vẫn mỉm cười với hai nghệ sĩ trẻ này, Trương Bá Chi được gia đình hậu thuẫn, lấy lại được tinh thần chờ ngày tái xuất. Gần 2 năm sau đó, khi scandal dần lắng xuống, Trương Bá Chi mới lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng: "Có ai đó đã không thành thật, đã nói dối, che đậy để mọi người coi mình là người tốt, trong khi đã gây ra rất nhiều đau khổ cho các cô gái. Tôi biết mình sai, tôi đã tự trừng phạt bản thân. Trong năm qua, tôi đã im lặng và không gặp gỡ một ai cả." Trong lúc đó, Tạ Đình Phong cũng lên tiếng bảo vệ Trương Bá Chi, nói rằng anh không hối hận khi đã cùng cô kết hôn.

Chung Hân Đồng lấy bệ phóng cảnh nóng tiếp tục sự nghiệp. Một năm sau. Chung Hân Đồng chính thức trở lại với hình tượng người phụ nữ đã trưởng thành, chín chắn. Cô góp mặt trong nhiều phim ăn khách như: Đại Đường nữ tuần án, Diệp vấn – Trận chiến cuối cùng, Bạch Hồ… Năm 2012, Chung Hân Đồng nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc thể loại truyền kỳ tại lễ trao Giải thưởng truyền hình Hoa Đỉnh.

Mất người yêu, bị cấm vận 2 năm

Các fan của phim Hoa ngữ chắc chắn không còn xa lạ với Lust, Caution (Sắc giới), bộ phim giành giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Venice của đạo diễn Lý An năm 2006. Tuy nhiên, đây cũng chính là bộ phim đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ngôi sao trẻ Thang Duy.

Lust, Caution là sản phẩm điện ảnh đặc biệt với nữ diễn viên long đong này. Mặc dù xinh đẹp, tài năng nhưng cuộc đời Thang Duy lại không hề yên bình.Từ bé, Thang Duy đã nuôi cho mình giấc mơ được trở thành diễn viên và đạo diễn. Tuy nhiên, may mắn không đến với Thang Duy khi tận tới năm thứ 4 cô mới thi đỗ. Sau đó cô diễn viên trẻ tích cực tham gia nhiều bộ phim tuy nhiên chỉ dừng lại ở các vai diễn quần chúng, không có gì nổi bật.

Duyên phận và cũng có thể coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của Thang Duy khi năm 2007, đạo diễn nổi tiếng Lý An quyết định đưa cuốn tiểu thuyết Sắc giới của nhà văn Trương Ái Linh chuyển thể thành phim. Ngay từ khi công bố diễn viên chính, bộ phim đã nhận phải nhiều tranh cãi khi Lý An lựa chọn tài tử Lương Triều Vỹ đứng cạnh Thang Duy – một gương mặt mới của làng giải trí. Trong phim cô thủ vai nữ sinh viên hết mình vì đại nghiệp, sẵn sàng sống chết để hạ sát kẻ địch là tên trùm mật thám thân Nhật (do Lương Triều Vỹ đóng). Bộ phim xuất hiện nhiều cảnh Thang Duy phải ăn nằm với đàn anh và cảnh này được quay chân thật đến độ Thang Duy xấu hổ không dám xem lại.

Có thể nói Sắc giới là con dao hai lưỡi đối với cuộc đời Thang Duy. Sau bộ phim, Thang Duy trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông, nhiều hơn cả đàn anh Lương Triều Vỹ. Đã có rất nhiều lời khen cho diễn xuất của Thang Duy trong Sắc giới. Nhiều người thán phục sự hi sinh và hóa thân của cô gái 28 tuổi cho bộ phim của Lý An. Tuy nhiên, dưới cái nhìn khắt khe của dư luận Trung Quốc, Thang Duy là "kẻ tội đồ" làm ô nhục văn hóa truyền thống, làn sóng tẩy chay cô dữ dội ở khắp mọi nơi.

Và cái giá phải trả cho sự hi sinh của cô nữ diễn viên 28 tuổi này là án cấm vận của Cơ quan Quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc (SARFT) sau khi bộ phim được phát hành ít lâu. Hình ảnh của nữ diễn viên trên mọi phương tiện thông tin đại chúng với lý do không muốn tạo tiền lệ xấu cho giới trẻ. Thậm chí đến các sự kiện, cô phải xin phép và bị tất cả báo giới bỏ qua. 2 năm không được xuất hiện trên toàn bộ các kênh truyền hình là cú sốc đầu đời và cũng là án phạt quá đỗi nghiệt ngã chấm hết cho sự nghiệp vừa mới nổi của ngôi sao này, bởi sau sự việc trên, Thang Duy gần như mất tất cả, ngay cả người yêu lẫn sự thừa nhận từ phía công chúng. Mặc dù quay trở lại với vài vai diễn nhưng khán giả vẫn luôn dè dặt bởi hình ảnh trước đó mà cô vướng phải.

Hạnh phúc chỉ mỉm cười với ngôi sao Hoa ngữ này khi cô tham gia phim Thu Muộn vào năm 2010 và bén duyên với người đàn ông của cuộc đời mình - đạo diễn Kim Tae Yong. Mặc dù đã có một kết thúc tốt đẹp bên người chồng Hàn Quốc, tuy nhiên những gì mà Thang Duy trải qua đã trở thành một tấm gương chua xót cho những ai đam mê diễn xuất khi quyết định đóng cảnh nóng bởi ranh giới giữa được thừa nhận và bị lên án rất mong manh.

Bị lên án, phải lưu vong và qua đời trong cô độc

Không may mắn có được cái kết viên mãn như Thang Duy, Eiko Matsuda nữ diễn viên chính của bộ phim In the Realm of the Senses (Vương quốc nhục cảm) phải đánh đổi cả phần đời còn lại với cuộc đời lưu vong và chịu sự lên án của công chúng. Bộ phim là tác phẩm nổi tiếng nhất của cố đạo diễn người Nhật – Nagisa Oshima vào cuối thập niên 1970. Vương quốc nhục cảm dựa trên câu chuyện có thật, lấy bối cảnh tại thủ đô Tokyo vào năm 1936. Chuyện phim kể về một cô gái điếm người Nhật tên Sada Abe đã giải nghệ, làm phục vụ trong khách sạn. Sau đó cô và chủ khách sạn lao vào một mối quan hệ tình cảm mãnh liệt tới mức chủ khách sạn Ishida bỏ cả gia đình và vợ con để sống cuộc sống trụy lạc với Abe.

Đây là bộ phim có những cảnh sex thật trần trụi tới mức một thời gian dài không được công nhận là phim nghệ thuật mà bị coi là phim sex. Vào vai Abe, Eiko Matsuda đã thực hiện nhiều cảnh sex thật trên phim. Cô chia sẻ rằng mình đã phải thường xuyên uống rượu và cả thuốc tăng xông để tinh thần hưng phấn giúp nhập vai tốt.

Những cảnh quay trần trụi về đời sống tình dục của bộ phim đã gây ra một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ ở nước Nhật. Thậm chí Vương quốc nhục cảm còn bị cấm thực hiện hậu kỳ ở nước Nhật. Sau khi bộ phim công chiếu tại LHP Cannes, nữ diễn viên Nhật Eiko Matsuda đã bị nước Nhật tẩy chay và cấm trở về, cô phải sống lưu vong suốt 20 năm ở xứ người. Song Eiko Matsuda vẫn cho biết “đây là tác phẩm tôi ưng ý nhất trong từng cảnh nóng, ai nói cảnh nóng không phải là nghệ thuật”. Sự hy sinh vì nghệ thuật này của Eiko Matsuda thực sự phải đánh đổi bằng cái giá đắt khi cô phải tha hương gần nửa đời người.

“Giờ đây mỗi ngày tôi chỉ biết đi mua sắm, xem phim, uống cà phê với bạn bè…” Matsuda từng nói về cảnh sống nhàm chán của mình sau phim trên. Điều này thật đối lập với bạn diễn nam của cô là Tatsuya Fuji, người vẫn hoạt động sốt sắng trên màn bạc dù không còn chấp nhận đóng cảnh nóng nữa.

Năm 1982, Eiko Matsuda đóng phim cuối cùng Cinq et la peau của Pháp nhưng chủ yếu là cảnh giường chiếu. Chính cô cũng thừa nhận hầu hết những lời mời đến sau In the Realm of the Senses đều xoay quanh cảnh khỏa thân, ít ai bận tâm đến tài năng của diễn viên này.

Kể cả khi In the Realm of the Senses được thừa nhận là tác phẩm nghệ thuật, Matsuda vẫn không có cơ hội trở về nghề diễn. Eiko Matsuda qua đời khi mới 58 tuổi, vài năm sau cuộc phỏng vấn của Criterion. Khi đó, cô sống ở Pháp và sự nghiệp điện ảnh dường như trở thành thứ xa xỉ dù Matsuda từng được giới phê bình nhìn nhận là có khả năng. Lúc sinh thời Matsuda khá hài lòng với cuộc sống xa xứ ở Pháp, nhưng người hâm mộ điện ảnh không khỏi ngậm ngùi cho các diễn viên nữ khi bị cái nhìn hà khắc của xã hội áp đặt, trong khi cùng hoàn cảnh, dư luận dường như lại có vẻ dễ dãi hơn với nam giới.

