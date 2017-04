Sau khi tố giác tội phạm ăn cắp xe, cô gái xinh xắn sinh năm 2001 ở Sài Gòn bị gần 20 thanh niên hành hung dã man, cắt tai, đánh vỡ giác mạc mắt trái, đâm vào ngực... Chuyện do chị gái nạn nhân kể lại khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ với nhóm thanh niên tàn độc.

Chuyện cô gái 2001 tên Nguyễn Thị Ngọc Tr bị hành hung đến biến dạng khuôn mặt, đứt tai, mắt trái không nhìn thấy... khiến dân mạng sôi sục. Chuyện do chị gái của Tr là Nguyễn Thị Ngọc T kể lại trên Facebook cá nhân.

Theo lời kể của Nguyễn Thị Ngọc T, sau khi Tr tố giác tội phạm ăn cắp xe, nhóm thanh niên gần 20 người kéo đến quán trà sữa ở đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM hành hung em dã man đến nỗi đứt tai, vỡ giác mạc mắt trái, đầu và chân mày phải may nhiều mũi, khuôn mặt biến dạng nên phải nhập viện khẩn cấp.

Quá bức xúc với hành vi tàn độc của nhóm thanh niên này, Nguyễn Thị Ngọc T đã đăng bài trên Facebook cá nhân nhờ cộng đồng mạng đòi lại công đạo cho em gái.

Nội dung như sau:

Mọi người share giúp mình tìm lại công bằng nhé! Em của mình tên Tr.

Chuyện là vầy, em mình có một đứa bạn bị ăn cắp xe. Nó vô tình biết được sự việc và người ăn cắp. Mình có khuyên Tr đừng xen vào nhưng Tr là đứa nhiệt tình với bạn bè nên muốn đứng ra lấy lại công bằng cho bạn.

Tối ngày 30.3.2017, Tr ra làm chứng vụ ăn cắp xe thì Tr và H xảy ra xô xát. Em mình bị tát nhưng nó không đánh lại. Sau đó, Tr về quán nhà mình bán trà sữa thì H và đồng bọn khoảng 20 người kéo qua nhằm vào Tr mà đánh.

Mục đích của bọn chúng không phải là đánh dằn mặt mà muốn giết em mình, cho nên 3 đứa con trai đè Tr ra đánh, dùng ly đập vào đầu Tr, dùng dao để rạch mặt, cắt lỗ tai và đâm vào ngực phải của Tr. Không những thế, bọn nó còn tính cắt gân chân để Tr tàn phế, nhưng do Tr chống cự nên bọn nó cắt lệch. Tới khi em mình bị thương nặng, mất nhiều máu và ngất xỉu mà tụi nó vẫn còn chưa tha. Một đứa trong nhóm còn cầm ghế gỗ để phang vào người em mình đang nằm bất tỉnh nhưng may mắn là có một người là bạn của em mình đỡ cho nó nhát cuối. Bạn đó bị téc đầu và phải may 16 mũi, nếu không có bạn đó chắc Tr đã không chịu đựng nổi khi bị bọn nó đánh đập như vậy.

Thương tích em mình:

- Lỗ tai bị cắt gần đứt, phải may 8 mũi.

- Chân mày bên trái, phải may 14 mũi.

- Trên đầu chỗ 8 mũi, chỗ 6 mũi.

- Mắt trái bị vỡ giác mạc, khả năng hồi phục thấp.

- Chân bị chém 3 nhát.

- Ngực phải bị đâm.

Những vết thường tích đầy người Tr khiến dân mạng xót xa và căm phẩn với hành vi của nhóm thanh niên kia.

Theo lời Nguyễn Thị Ngọc T, H và anh trai (tên H) sau khi bị bắt được một ngày nhưng đã được thả ra. T tiết lộ rằng H từng có tiền án cố ý gây thương tích nghiêm trọng (đâm người) nhưng được bãi nại. Song, thông tin này đang được kiểm chứng.

Clip Tr bị nhóm thanh niên hành hung dã man tại quán trà sữa do chị gái chia sẻ:

Không làm ngơ trước chuyện gây bất bình rúng động Facebook, Nguyễn Việt Sin – Trưởng đội Hiệp sĩ TP.HCM - đã tiếp nhận lời kêu cứu của Nguyễn Thị Ngọc T và đến bệnh viện thăm hỏi Tr.

Tại đây, anh Nguyễn Việt Sin được nghe Tr kể lại chuyện bị hành hung dã man đúng như chị gái nêu trên.

Nhìn khuôn mặt tổn thương nặng nề của Tr, nhiều dân mạng không cầm được nước mắt và bày tỏ sự căm phẫn với H cùng nhóm thanh niên hành hung em.

Anh Nguyễn Việt Sin hứa sẽ cùng các thành viên trong Đội Hiệp sĩ TP.HCM bảo vệ Tr và gia đình em trong thời gian này nếu nhóm thanh niên kia có dấu hiệu đe dọa hay tấn công.

Bên cạnh đó, trưởng Đội Hiệp sĩ TP.HCM còn tiết lộ bị một người trong nhóm đó đã nhắn tin đe dọa nếu anh nhúng tay vào vụ này, song anh thách thức kẻ đó.

Anh Nguyễn Việt Sin hứa sẽ bảo vệ Tr và gia đình em.

Tại bệnh viện nơi Tr đang nằm dưỡng thương, anh Nguyễn Việt Sin bức xúc tâm sự: “Tr có tinh thần tố giác tội phạm, sau đó đã bị nhóm gồm gần 20 thanh niên mang hung khí tấn công khiến em chấn thương nặng .

Em bị đâm một nhát dao vào ngực, bị nhóm thanh niên dùng dao định cắt gân chân và đánh 2 mắt của em tổn thương nặng. Mình và Đội Hiệp sĩ TP.HCM sẽ giúp đỡ và bảo vệ em trong thời gian này, vì chúng ta không thể nào để những con người tốt có tinh thần tố giác tội phạm bị hành hung như vậy được. Nếu chúng ta cứ mãi im lặng lo sợ cái xấu mà không dám lên tiếng bảo vệ cái đúng thì xã hội chúng ta sẽ ra sao đây? Và ai sẽ dám làm điều tốt nữa?

Lúc nãy có đứa còn nhắn tin dọa mình là nếu mình nhúng tay vào vụ này, nó sẽ qua tới nhà hành hung mình Ê, nói nghe nè mấy bạn trẻ, đem đao to búa lớn qua hết một lượt giùm anh đi. Anh cho thêm tiền nha chưa”.

Anh Nguyễn Việt Sin mong Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hỗ trợ toàn bộ viện phí cho gia đình Tr.

“Điều đáng bức xúc ở đây là 3 nam thanh niên khống chế bé Trúc để nhóm còn lại tấn công bằng tay, chân và hung khí. Đám thanh niên này còn mạnh dạng tuyên bố sẽ cắt gân chân để bé Tr tàn tật suốt đời .

Hiện Tr điều trị tại bệnh viện, tất cả viện phí của em đến thời điểm này điều do gia đình tự bỏ tiền ra để chi trả. Mong Bộ trưởng Bộ Y tế hỗ trợ toàn bộ viện phí cho gia đình em bớt gánh nặng phần nào.

Mình đến đây với mục đích là muốn giúp đỡ bé chứ không có nhu cầu quyên góp hay vận động từ thiện gì hết nhé. Ai muốn giúp đỡ bé vui lòng liên hệ với chị gái của bé”, trưởng Đội Hiệp sĩ TP.HCM chia sẻ thêm.

Không riêng anh Nguyễn Việt Sin, nhiều người cũng kêu gọi giúp đỡ Tr và hy vọng những kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng.

Hiện H và đồng bọn đã khóa Facebook cá nhân trước làn sóng phẫn nộ cực lớn từ dân mạng.

Nhân Hoàng