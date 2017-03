Khá thú vị, sau 4 năm liên tiếp chiếm ngôi đầu PCI, Đà Nẵng tiếp tục đứng vị trí đầu tiên về chỉ số Vietnam ICT Index...

Lễ công bố chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (Vietnam ICT Index 2016).

Khá thú vị, sau 4 năm đứng đầu vị trí về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Đà Nẵng tiếp tục đứng vị trí đầu tiên về chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (Vietnam ICT Index).

Và đây là năm thứ 8 liên tiếp Đà Nẵng xếp vị trí số 1 của chỉ số này.

Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam công bố chiều nay (22/3), chỉ số ICT Index của Đà Nẵng là 0,8321 điểm, bỏ khá xa vị trí thứ hai của Hà Nội với 0,6705 điểm (Hà Nội tăng một hạng so với năm 2015). Trong khi đó, ở vị trí thứ ba là Tp. HCM với 0,6456 điểm, tụt một hạng so với năm 2015. Hai vị trí thứ tư và thứ năm là Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế.

Ba tỉnh thành đứng vị trí cuối cùng của ICT Index 2016 thuộc về Lạng Sơn, Bạc Liêu và Điện Biên, với các điểm số tương ứng là 0,2144; 0,1914 và 0,1738.

Ở phần xếp hạng với các bộ ngành, Bộ Tài chính cũng tiếp tục đứng ở vị trí số 1 với 0,8075 điểm, thứ hai là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thứ ba là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ba bộ ngành và cơ quan thuộc Chính phủ có chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông kém nhất là Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, với các điểm số tương ứng là 0,2891; 0,2438 và 0,2335.

Đối với khối các tập đoàn, tổng công ty thì Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị, Tổng công ty Thép Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam lần lượt xếp ở các vị trí 1,2 và 3. Khối các ngân hàng thương mại thì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có điểm số ICT Index 2016 cao nhất, đạt 0,5601, đứng thứ hai và thứ ba thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.

Tại lễ công bố, ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết, lần thứ 11 công bố, Vietnam ICT Index đã, đang có những tác động tích cực đến hoạt động thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của nhiều cơ quan, tổ chức của Việt Nam, trong đó nhiều bộ ngành, tỉnh thành đã tự xây dựng chỉ số đánh giá về công nghệ thông tin.

Theo ông Khả, ICT Index 2016 đánh dấu là năm đầu tiên có sự thay đổi mạnh mẽ về các hệ thống chỉ tiêu đánh giá nhằm phù hợp với các chuẩn mực đánh giá của Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là năm đầu tiên Vụ Công nghệ thông tin phối hợp với Hội Tin học Việt Nam xây dựng và công bố chỉ số sản xuất công nghệ thông tin (còn gọi là chỉ số công nghiệp công nghệ thông tin).

Ông Khả cho biết, điều này có ý nghĩa rất lớn vì công nghiệp công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế như doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và giải quyết lao động.

Việc xây dựng và công bố chỉ số này vừa giúp đánh giá về thực trạng ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam vừa giúp các địa phương xác định năng lực phát triển về công nghiệp công nghệ thông tin, từ đó xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của địa phương trong những năm tới.

Thủy Diệu