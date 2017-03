Sau quãng thời gian "mai danh ẩn tích", Á hậu Hoàng My xuất hiện với hình tượng đầy sexy.

Trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn nhất hành tinh là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Mỹ nữ sở hữu vẻ đẹp thanh thoát đậm chất Á Đông. Tuy không đạt được thành tích nhưng người đẹp vẫn gây chú ý bởi sự duyên dáng và khéo léo của mình.

Sau khi giữ ngôi vị Á hậu, thay vì bước vào showbiz như nhiều người đẹp khác, Hoàng My lại chọn cách bước trên con đường riêng của mình. Quay trở về sau khóa học điện ảnh tại Mỹ, người đẹp tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu điện ảnh tại Israel. Cô ấp ủ trong mình dự định thực hiện bộ phim tài liệu giải mã trí tuệ Do Thái. Không ngại khó khăn, mỹ nữ sinh năm 1988 khăn gói qua thủ phủ của dân tộc Do Thái để sinh sống.

Từ một cô nàng "liễu yếu đào tơ", Hoàng My giờ đây đã trở nên mặn mà quyến rũ hơn rất nhiều. Không xum xuê váy áo hay hàng hiệu, nàng Á hậu giản dị với áo thun quần jeans và mái tó tomboy đầy nổi loạn. Người ta biết đến cô nhiều hơn nhờ sự kiện hẹn hò với em chồng của Hà Tăng. Từ khi chia tay thiếu gia Louis Nguyễn, Hoàng My hầu như không xuất hiện trong showbiz hoặc trên sàn catwalk nữa. Cách đây vài ngày, á hậu bất ngờ tái xuất với vẻ ngoài xinh đẹp bội phần.

Hình ảnh tomboy một thời

Hình ảnh mới nhất của Á Hậu.

Vẻ đẹp của Hoàng My bây giờ trở nên mặn mà và quyến rũ hơn bội phần.

Sau 7 năm bước lên ngôi Á hậu, Hoàng My vẫn giữ được vẻ đẹp đậm chất Á Đông của mình.

Sinh sống ở Israel, người đẹp cũng thường xuyên trở về Việt Nam để thăm gia đình và tham gia một số chương trình thiện nguyện.

Nhan sắc thời mới đăng quang của người đẹp.

Hình ảnh thời mới đăng quang dịu dàng của Hoàng My