Dù chưa được cấp phép, Á hậu Việt Nam 2014 đã đăng ký tham gia Miss Grand International tại Việt Nam vào tháng 10 tới.

Nhận lời tham gia, xin cấp phép sau

Ngày 9/4, trước thông tin "vượt rào" thi quốc tế khi chưa được cấp phép, người đẹp Huyền My đã chính thức lên tiếng trả lời về vấn đề này.

Theo đó, phía Á hậu Việt Nam 2014 cho biết, hiện tại, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi Miss Grand International tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình gấp rút trình hồ sơ của Huyền My lên Cục nghệ thuật biểu diễn để xin cấp phép.

Ngày 28/3, thông tin Á hậu Huyền My là đại diện chính thức của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International đã được công khai trên fanpage chính của cuộc thi. Trong phần giới thiệu về Huyền My, BTC đăng tải thông tin cô là diễn viên, MC và người mẫu.

Gợi cảm sẽ là phong cách mà Huyền My mang tới cuộc thi Miss Grand International 2017.

Ngay khi thông tin Á hậu Việt Nam 2014 - đại diện nhan sắc Việt tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế đang trở thành chủ đề chính được quan tâm chú ý, Bộ VHTT-DL và Cục NTBD đều cho biết, đến thời điểm hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới chưa được cấp phép tại Việt Nam và Á hậu Huyền My cũng chưa nộp đơn xin được dự thi.

Tuy nhiên, đại diện truyền thông của Huyền My cho hay: "Phía đơn vị nước ngoài không quan tâm lắm tới thủ tục của Việt Nam. Họ chỉ quan tâm tới hồ sơ có phù hợp với cuộc thi hay không và họ có quyền chấp nhận hay từ chối. Việc còn lại là từ phía thủ tục của Việt Nam".

Thêm nữa, nhận được lời mời thì họ tham gia và khi phía Miss Grand International 2017 đồng ý, lúc đó họ sẽ quay trở lại làm hồ sơ để Cục NTBD duyệt. Còn việc cuộc thi đã được cấp phép hay chưa là việc của đơn vị tổ chức.

Hiện tại, Huyền My đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2017 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Miss Grand International không chỉ đề cao vẻ đẹp hình thể của các thí sinh mà đòi hỏi sự năng động, hiện đại và quyến rũ cũng như nền tảng kiến thức về xã hội và thế giới. Chính vì thế, Huyền My đang trong quá trình chạy nước rút hoàn thiện bản thân cho phù hợp với tiêu chí.

Người đẹp Nguyễn Thị Thành: Mặc lệnh cấm, về chịu phạt sau

Trước trường hợp của Huyền My, người đẹp Nguyễn Thị Thành cũng mặc lệnh xử phạt từ phía Cục NTBD sang Ấn Độ tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2017 - Miss Eco International.

Chia sẻ về việc đi thi mà không cần có giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nguyễn Thị Thành khẳng định có một sự hiểu nhầm.

Dải băng có dòng chữ "from VIETNAM" được cài bên hông có phần kém trang trọng

"Khi tôi bắt đầu tham gia cuộc thi tại Ai Cập, tôi là một thí sinh tự do và không đại diện cho Việt Nam. Có lẽ clip quảng bá du lịch Việt Nam lúc đầu của tôi khiến Cục hiểu nhầm. Vì lúc đó, tôi mang dải băng Việt Nam trong clip", Nguyễn Thị Thành nói.

Về công văn triệu tập xử lý của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, phía Nguyễn Thị Thành khẳng định: "Chắc chắn khi Thành về Việt Nam, đại diện của Thành cùng với Thành sẽ ngay lập tức gặp Sở Văn hóa TP.HCM cùng Cục NTBD để giải trình tất cả những vấn đề xảy ra".

Bỏ mặc những lùm xùm, hiện nay dải băng có dòng chữ "VIETNAM" trước đây của người đẹp cũng đã được thay thế bằng "from VIETNAM" để phân biệt rằng Nguyễn Thị Thành là thí sinh tự do tới từ Việt Nam.

Hơn nữa, cô cũng đã bước vào các phần thi phụ từ tài năng, áo tắm và các hoạt động bên cạnh cuộc thi.

Qua những hình ảnh được chia sẻ thì dải băng không được Nguyễn Thị Thành đeo lên ngực như các người đẹp khác mà đeo dưới hông trang phục áo tắm của mình. Hành động này của người đẹp khiến cho nhiều người thắc mắc vì dải băng tên của quốc gia nhưng lại được đặt ở vị trí có phần kém trang trọng.

Thế nhưng sự thật là đây là yêu cầu của ban tổ chức, bởi lý do nhiều thí sinh tự do để tóc dài khiến cho mái tóc sẽ che khuất đi phần chữ "from" trong dải băng, khiến cho rất khó để phân biệt được thí sinh tự do và thí sinh khác.

