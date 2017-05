“Giữ cho lá cờ xanh bay cao”, các CĐV Chelsea say sưa hát ở West Brom. Những ngày mưa gió đã qua. Hôm nay là một ngày nắng đẹp và lá cờ The Blues ngạo nghễ hơn bao giờ hết.

Cách đây 1 năm, cũng vào một ngày đầy nắng tháng Năm, không có bất kỳ điều gì đáng để ăn mừng với Chelsea. Eden Hazard cùng các đồng đội lập thành hàng rào để đón chào những nhà vô địch bước ra, là Leicester.

Một cảm giác cay đắng khi phải bàn giao lại vương miện Vua của nước Anh và sau đó lui xuống tận vị trí thứ 10 trên BXH. Từ trên khu VIP ở khán đài Tây, Roman Abramovich hờ hững nhìn xuống. Ông đã không mong đợi điều này khi bắt đầu mùa giải.

Nhưng tất cả đều hiểu, Chelsea sẽ sớm trở lại. Ngay cả những người không thích cũng buộc phải thừa nhận, trong đội bóng này luôn tồn tại khát khao chiến thắng đến tột cùng và ham muốn vô độ với các danh hiệu. Thất bại hôm nay chỉ khiến họ có thêm động lực vào ngày mai.

Từ vị trí thứ 10 mùa trước, Chelsea đã trở thành nhà vô địch mùa này.

Bạn có thể tìm thấy vô số ví dụ minh chứng cho nhận định này. Như vào mùa giải 2004/05, Chelsea của Mourinho bất ngờ thua 0-1 trước Man City ở vòng 9, khiến họ kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm. HLV người Bồ giận đến tái mặt còn Abramovich xộc thẳng vào phòng thay đồ và gầm lên: “Tại sao?”. Đó là một trải nghiệm mà trong tự truyện My Winning Season, John Terry viết rằng “không bao giờ muốn lặp lại trong đời”.

Thế nhưng Chelsea đã không thua thêm một lần nữa. Đến Giáng sinh, họ dẫn trước Arsenal 5 điểm và khi kết thúc mùa giải, đăng quang với 95 điểm - kỷ lục của giải đấu, nhiều hơn phần còn lại tới 12 điểm.

Tương tự là mùa giải này. Trước khi bước sang tháng 10, Chelsea tụt xuống thứ 8 với 8 điểm ít hơn Man City. Thời điểm đó, ai đó nói rằng The Blues rồi sẽ trở thành nhà vô địch chắc chắn là một kẻ thích bông đùa lố bịch, hoặc bị điên. Đội quân của Antonio Conte vừa yếu, vừa không đồng bộ và cũng rệu rã về mặt tinh thần.

Đội ngũ bệ rạc đầu mùa vụt trở thành thế lực không thể đánh bại.

Kỳ lạ thay, cũng đội ngũ bệ rạc đó, sau khi được tinh chỉnh với sơ đồ 3-4-3 lạ lẫm, bỗng vụt trở thành thế lực không thể đánh bại. Trái ngược với những bước loạng choạng của các đối thủ, Chelsea lao về đích như một chiếc Ferrari. Và khi mùa giải vẫn còn 2 vòng nữa, họ đã cán đích đầu tiên.

Vào đầu mùa, nhiều người đã nghi ngờ về quyết định bổ nhiệm Conte của Abramovich. HLV 47 tuổi chưa từng huấn luyện bên ngoài biên giới Italia, có một tính khí bốc đồng và từng dính vào bê bối dàn xếp tỷ số.

Tuy nhiên, có vẻ như tỷ phú người Nga đã nhìn thấy ở Conte tinh thần chiến đấu tương đồng với Chelsea. Ông ta căm ghét thất bại hơn bất kỳ ai và luôn thúc giục các học trò tiến về phía trước, theo cách kiên cường và quả cảm nhất.

Conte, người truyền cảm hứng và thổi bùng ngọn lửa chiến đấu.

“Vào ban đêm, tôi thường nghĩ về lý do tại sao thua cuộc. Sau đó đưa ra các câu trả lời nhanh cho các câu hỏi, cầu thủ nào, tình huống nào gây khó khăn và phương án chiến thuật của đội đã đủ tốt hay chưa”, Conte nói với ESPN.

Chính vì vậy, kể từ sau thất bại trước Arsenal hồi tháng 9, Chelsea giành tới 74/87 điểm tối đa. Nếu thất bại xảy ra, tiếp theo luôn là một chiến thắng. Họ có thể bị tàn phá và nhận những vết thương bầm tím, nhưng bằng cách nào đó vẫn đứng vững để rồi kết thúc trong tư thế người thắng cuộc.

“Giữ cho lá cờ xanh bay cao, trên bầu trời và từ Stamford Bridge đến The Hawthorns”, các CĐV Chelsea say sưa hát ở West Brom. Những ngày mưa gió dập vùi đã qua, hôm nay là một ngày nắng đẹp và lá cờ The Blues ngạo nghễ hơn bao giờ hết.

Với chiến thắng trước West Brom, Chelsea đã có 87 điểm - bằng với số điểm của mùa vô địch 2014/15. Nếu thu về 6 điểm còn lại, họ sẽ có 93 điểm để trở thành nhà vô địch có số điểm cao thứ nhì lịch sử Premier League, chỉ kém chính họ mùa 2004/05 (95 điểm).

Thanh Đình