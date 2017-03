Sau môn Toán, đề thi thử môn Hóa học sáng 21/3 tiếp tục được phát hiện có thiếu sót khi câu số 62 đề số 3 phương án C không có nội dung.

Theo phản ánh của một số học sinh tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, đề thi môn Hóa học có thiếu sót ở câu số 62 đề số 3, phương án C không có nội dung. “Chỉ có một mã đề thiếu thông tin ở phương án C câu 62, còn các mã đề khác không thiếu. Tuy nhiên, giám thị coi thi cũng đã hướng dẫn cho chúng em câu này không chọn đáp án C nữa” – một thí sinh trường Chu Văn An cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Hữu Hoan - Trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD-ĐT Hà Nội) cũng đã thừa nhận thiếu sót trong đề thi tử môn Hóa học sáng 21/3. “Ngay đầu giờ sáng, chúng tôi cũng đã phát hiện ra sai sót và yêu cầu hội đồng thi nhắc nhở thí sinh không chọn đáp án C ở câu hỏi 62 trong đề số 3” – ông Hoan cho hay.

Được biết, trong đề thi môn Hóa học, quá trình đảo 24 mã đề đã xảy ra lỗi kỹ thuật dẫn đến câu 62 ở phương án C không hiển thị nội dung. Vì có 24 mã đề nên cứ 24 thí sinh mới có 1 thí sinh gặp phải đề bị lỗi.

Theo dự kiến, sau khi kết thúc cả kỳ thi thử, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thành lập Hội đồng chấm thi và gửi đáp án đúng đến các Hội đồng thi. Phòng Giáo dục phổ thông sẽ xin ý kiến phía lãnh đạo Sở để hướng dẫn các hội đồng chấm thi và giải quyết sai sót trong các đề thi gặp sự cố.