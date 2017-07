Sau gần một năm kể từ ca khúc solo đầu tiên, Lou Hoàng mới lại tiếp tục phát hành một sản phẩm của riêng mình.

Từ trước đến nay, Lou Hoàng đã có hàng loạt sản phẩm đình đám kết hợp với nhiều đàn anh của showbiz, trong đó đáng chú ý nhất là bộ đôi Only C - Lou Hoàng liên tục tạo bão suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, các fan vẫn thắc mắc rằng vì sao nam ca sĩ sinh năm 1994 lại “lười” ra mắt sản phẩm solo như thế. Sau một thời gian dài ấp ủ, Lou Hoàng đã đáp lại tình cảm của người hâm mộ bằng MV mới có tên L.O.V.E.

MV L.O.V.E

Lý giải về sự chậm trễ này, Lou Hoàng tâm sự: “Để tạo ra một bài hát thì dễ, nhưng tạo ra một bài hát hit, để lại ấn tượng lâu trong lòng khán giả thì chắc chắn là điều vô cùng khó khăn. Do vậy, tôi muốn tập trung tối đa mọi thứ, chuẩn bị thật kỹ càng, chu đáo từng chi tiết một để người hâm mộ của tôi không thất vọng”. Nam ca sĩ đã mất gần 1 năm trước khi chính thức tung ra sản phẩm tiếp theo trong dự án của riêng mình.

MV L.O.V.E chính là đứa con ấp ủ suốt một thời gian khá dài của Lou Hoàng cũng như là ekip. Đây có thể là sản phẩm được đầu tư, dành nhiều tâm huyết nhất nhất của nam ca sĩ từ trước đến nay.

Với kỹ xảo hoạt hình không kém bất kỳ MV quốc tế nào, Lou Hoàng sẽ bị “thiên thần trong truyện tranh” chinh phục bằng những hình ảnh dễ thương trên nền nhạc nhẹ nhàng, bắt tai và dễ gây nghiện.

L.O.V.E tiếp tục là một ca khúc do Lou Hoàng và Only C sáng tác nhưng lần này, hai thầy trò sẽ không kết hợp thể hiện mà dành riêng cho Lou Hoàng.

Nội dung MV xoay quanh câu chuyện về một cặp đôi phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Từ thăng hoa, đến giận hờn, cãi vã nhưng cả hai cùng có chung một mong muốn là cùng nhau hạnh phúc cho đến lúc bạc đầu.

Đặc biệt, khán giả dễ dàng nhận ra sự lột xác về hình ảnh, phong cách của Lou Hoàng khi xem MV này.

Về lý do thực hiện MV, Lou Hoàng tiết lộ: “Có quá nhiều sản phẩm âm nhạc ra đời mỗi năm. Nghệ sĩ nào cũng đầu tư tối đa công sức, tiền bạc và tâm huyết vào đó. Vì vậy, tôi đã rất phân vân khi bắt tay vào thực hiện dự án này. Nhiều câu hỏi được đặt ra, làm gì cho ấn tượng, làm gì để không bị trùng lặp và khiến khán giả bất ngờ. Sau nhiều phương án, tôi quyết định chọn hình thức MV hoạt hình, xen kẽ hình ảnh trong truyện tranh và ngoài đời thực. Điều này vừa giúp sản phẩm của tôi mang màu sắc mới lạ, vừa thể hiện được hình ảnh một anh chàng “cute-boy” - phong cách mà tôi sẽ theo đuổi trong thời gian tới”.

Sau khi ra mắt sản phẩm mới, Lou Hoàng và ekip của mình sẽ gấp rút thực hiện những dự án tiếp theo trong cuối năm 2017.

Một số hình ảnh trong sản phẩm mới nhất của Lou Hoàng:

