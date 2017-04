Ngôi sao làng vật WWE là một trong ba nhân vật chính của “The Pact” - bộ phim hài xoay quanh những vị phụ huynh phát hiện ra kế hoạch “xé rào” của các cô con gái.

Sau màn cầu hôn lãng mạn với cô bạn gái Nikki Bella ngay trên sàn đấu vật WWE, siêu sao John Cena đã sẵn sàng đặt chân tới phim trường ở Atlanta (Mỹ) để thực hiện bộ phim mới The Pact.

Quá trình quay phim dự kiến kéo dài khoảng hai tháng và tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại hài hước sẽ ra rạp vào mùa hè 2018.

The Pact là phim đầu tay của đạo diễn Kay Cannon. Ba nhân vật trong tác phẩm lần lượt do Leslie Mann, Ike Barinholtz và John Cena thể hiện. Họ sắm vai ba vị phụ huynh tình cờ phát hiện ra lời thề của các cô con gái, sẵn sàng cùng nhau “mất trinh” trong buổi dạ tiệc cuối năm tại trường học.

John Cena là một trong ba diễn viên chính của bộ phim hài The Pact sắp sửa được bấm máy. Ảnh: Variety.

Dĩ nhiên là họ không đời nào muốn để chuyện đó xảy ra và tìm đủ mọi cách ngăn cản lũ trẻ, khiến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười nảy sinh.

Tuy là một siêu sao của làng đô vật, nhưng John Cena không phải là “tay mơ” trong lĩnh vực điện ảnh, kể cả với thể loại phim hài. Anh từng góp mặt ở hai bộ phim ăn khách là Trainwreck (2015) và Sisters (2015) bên cạnh những danh hài nổi tiếng như Amy Schumer, Amy Poehler và Tina Fey.

Thời gian qua, John Cena mới hoàn thành quá trình lồng tiếng cho chú bò tót Ferdinand - nhân vật chính của bộ phim hoạt hình cùng tên do hãng Fox phát hành. Được chuyển thể từ cuốn sách thiếu nhi The Story of Ferdinand (1936), Ferdinand dự kiến ra rạp trong dịp lễ Noel năm nay.

John Cena mới lồng tiếng xong cho nhân vật bò tót Ferdinand trong bộ phim cùng tên. Ảnh: Fox.

Hôm 3/4, tại sự kiện Wrestle Mania của WWE, người hâm mộ mới được chứng kiến màn cầu hôn lãng mạn mà John Cena dành cho cô bạn gái Nikki Belle.

Trước 77.000 khán giả tại sàn đấu, anh nhận được lời đồng ý từ người đẹp và cả hai đã lập tức trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt. John Cena vốn từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn vào năm 2012 để đến với Belle.

Tuấn Lương