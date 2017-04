Sau khi Cường Đô la và Hồ Ngọc Hà lần lượt chia sẻ trên trang cá nhân câu hỏi “Mình là gì của nhau”, Hạ Vi cũng đăng tải câu hỏi tương tự.

Nữ diễn viên Hạ Vi. Ảnh: FBNV

Ngày 16.4, Hạ Vi chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Mình là gì của nhau? Whatever" (Tạm dịch: Gì cũng được). Dòng trạng thái của nữ diễn viên “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Một người bạn của Hạ Vi chia sẻ: “Là gì của nhau? Một câu hỏi tưởng dễ nhưng lại quá khó để có một câu trả lời rõ ràng đúng nghĩa”. Hạ Vi cũng đáp lại bình luận trên: “Có những chuyện không cần thiết phải nói ra thì chúng ta cứ nên im lặng”.

Hai ngày trước, khi Hạ Vi chia sẻ dòng trạng thái trên, Cường Đô la viết trên trang cá nhân gửi tới vợ cũ – ca sĩ Hồ Ngọc Hà và con trai, mở đầu bằng câu hỏi: “Ta là gì của nhau?”. Kèm theo đó là những dòng tin nhắn tình cảm gửi tới vợ cũ và con trai. Trong chia sẻ, “thiếu gia phố núi” khẳng định “là một gia đình nhỏ gồm 3 người”, “với con đương nhiên chúng ta là một gia đình dù có gì xảy ra đi chăng nữa”. Cường Đô la cũng gọi vợ cũ là “cô bạn tri kỷ”. Kèm theo những dòng trạng thái này, Cường Đô la đăng tải loạt ảnh anh và Hồ Ngọc Hà cùng với bé Subeo.

Cường Đô la, Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi lần lượt chia sẻ trên trang cá nhân câu hỏi “Mình/Ta là gì của nhau". Ảnh: FBNV

Một ngày sau chia sẻ của chồng cũ, Hồ Ngọc Hà cũng đăng tải trên trang cá nhân lời ca khúc “Mình là gì của nhau” (sáng tác: Only C) đã được “biên tập” lại. “Nữ hoàng giải trí” viết: “Mình là gì của nhau: Bạn thân. Là tình nhân của nhau: Chắc em không cần. Người mà anh đắm say từ nay: Để em tìm cho”.

Sau khi bạn trai và vợ cũ của bạn trai đăng tải các status trên, Hạ Vi cập nhật hình ảnh đi chơi ở Đà Nẵng kèm dòng trạng thái “Đi trốn”. Tiếp sau đó người đẹp đất Cảng viết: “Thank you for reminding me to smile more everyday” (tạm dịch: Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi mỗi ngày mỉm cười nhiều hơn”).

Hà Anh