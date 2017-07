Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 4 người tử vong và nhìn thấy 2 thi thể còn lại, đồng thời cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ sập mỏ vàng. (Nguồn: Thenews.com.pk)

Ngày 29/7, các quan chức Colomibia thông báo đã có 6 công nhân thiệt mạng và 1 người được cứu thoát trong một vụ tại bang Antioquia ở miền Trung quốc gia Nam Mỹ này một ngày trước đó.

Bà María Moncada, Cục trưởng Hành chính của Hệ thống phòng chống, xử lý và khắc phục thảm họa (DAPARD) cho biết cho tới nay các nhân viên cứu hộ đã t ìm thấy thi thể của 4 người tử vong và nhìn thấy 2 thi thể còn lại, đồng thời cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn này vẫn chưa được xác định.

Colombia có nhiều mỏ khai thác vàng và than ngầm quy mô nhỏ thường xuyên xảy ra tai nạn sập hầm do một số mỏ là bất hợp pháp và không tuân thủ những quy định an toàn cần thiết.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra năm 2010, khi 73 người thiệt mạng trong một vụ sập mỏ than tại vùng Tây Bắc Colombia - quốc gia đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu loại khoáng sản này./.