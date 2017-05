Tích cóp gần 40 năm, nhưng chỉ với hai cú điện thoại của kẻ lừa đảo, ông Chiên đã mất hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngày 17-5, đại tá Phạm Văn Ngót, người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre, cho biết đã chuyển đơn cùng các chứng cứ của người bị hại đến Cục CSHS (C45) Bộ Công an để điều tra xử lý. Bởi đây là hành vi lừa đảo của nhóm “tội phạm công nghệ cao”, hoạt động ở phạm vi rộng, qui mô lớn, ngoài tầm điều tra của công an tỉnh.

Ông Chiên kể lại các tình huống bọn lừa đảo dựng lên để chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng của ông - Ảnh: T.PHÚC

Đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Văn Chiên (60 tuổi), ngụ ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy (Châu Thành, Bến Tre), nêu việc ông bị những kẻ giả danh Công an TP.Hà Nội, cán bộ VKS Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt của ông trên 1,6 tỉ đồng tài khoản ngân hàng.

Theo ông Chiên, sáng 5-4, có một phụ nữ nói giọng miền Bắc gọi từ số máy 03554257118 vào điện thoại bàn của nhà ông, hỏi: “Số máy điện thoại bàn này ai đứng tên đăng ký? Có phải ông đang sử dụng hai thẻ ATM… đúng không?”. Rồi người phụ nữ chuyển máy cho một người đàn ông và người này tự xưng là Hoàng Công Định, thiếu tá Công an Hà Nội.

Qua điên thoại, "thiếu tá" thông tin là tài khoản của ông dính dáng đến một đường dây ma túy lớn và đọc số CMND của ông. Sau đó yêu cầu ông chuyển số tiền ông đang gửi ở chi nhánh Ngân hàng Vietinbank huyện Châu Thành (Bến Tre) và tài khoản 0200.4849.7668 và số CMND 070707920 mang tên Hoàng Công Định tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hà Nội.

Phiếu chuyển 609 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Hoàng Công Định - Ảnh: T.PHÚC

Do muốn chứng minh bản thân không dính líu với tội phạm, ông đã đến Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank chuyển hết số tiền hơn 609 triệu đồng vào tài khoản của tên Định.

Khoảng 13 giờ cùng ngày (5-4), thêm một người đàn ông khác, dùng số máy +8209839201650 gọi vào điện thoại di động của ông, xưng là cán bộ VKS Hà Nội, thông tin đã nhận hồ sơ liên quan đến ông Chiên từ phía Công an Hà Nội vừa chuyển qua.

Tên Tùng, đề nghị ông Chiên phải chuyển hết số tiền trong tài khoản của ông Chiên tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank vào số tài khoản của Tùng: 1508.2052.36947 (Ngân hàng Agribank chi nhánh Tam Chính, Hà Nội) cũng với lý do “phối hợp để điều tra tội phạm”...

Ông lại đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Châu Thành (Bến Tre) để chuyển tiền cho tên Tùng.

Phiếu chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản Ngân hàng Agribank mang tên Trần Thanh Tùng - Ảnh: T.PHÚC

Đến ngày 7-4, sau khi nhận được tiền các đối tượng trên đã bặt âm vô tín. Ông liền thông báo với các chi nhánh ngân hàng nhờ chặn tài khoản lại, thì biết được bọn chúng đã rút hết số tiền.

Ông Chiên than thở: “Tôi quá nhẹ dạ, cả tin, nên chỉ trong nháy mắt đã mất hết toàn bộ số tiền tôi tích cóp dành dụm được từ năm 1980 đến nay!”.