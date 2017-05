Vụ sạt lở nghiêm trọng trên kênh Cỏ Lau, đoạn qua xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang khiến 6 căn nhà bị sụp xuống kênh và 2 căn khác đối mặt nguy hiểm phải di dời khẩn cấp.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Cao Xuân Điệu, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang cho biết, đoạn sạt lở có chiều dài 80 m, có nơi ăn sâu 10 m làm 6 căn nhà bị sụp xuống kênh và 2 căn di dời khẩn cấp.

Theo thống kê ban đầu, mỗi căn nhà ước thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã hỗ trợ một triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo/nhân khẩu.

“Ngoài những hộ đã di dời, địa phương vận động tiếp 8 hộ còn lại di dời khỏi tuyến kênh để tránh bị ảnh hưởng”, ông Điệu nói.

Hiện trường vụ sạt lở tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu - Ảnh: Công an TP HCM

Vnexpress dẫn lời ông Nguyễn Văn Múc (68 tuổi, người dân ấp Phú Thạnh) ngày 9/5 cho biết, 5 hôm trước, khu vực này có dấu hiệu sạt lở, chính quyền huy động gần 100 người hỗ trợ di dời tài sản. "Chiều qua trong khoảng tiếng, nhà tôi cùng 5 căn khác trôi xuông kênh. Rất may không có thương vong", ông Múc nói.

Trao đổi trên báo Công an nhân dân, Thượng úy Trần Trung Hiếu - Trưởng công an xã Phú Hữu, cho biết: “Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng… để phong tỏa hiện trường và hỗ trợ những hộ dân có nhà bị ảnh hưởng".

Theo báo Dân Trí, nguyên nhân vụ sạt lở ngành chức năng đang làm rõ, tuy nhiên người dân ở đây phán đoán, thủy triều xuống thấp cộng những đám mưa đầu mùa là nguyên nhân gây nên vụ sạt lở vào chiều hôm qua.

Cũng theo báo Dân Trí, trước đó, khoảng 9 giờ ngày 22/4, tại tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới đã xảy ra vụ sạt lở làm 14 căn và 2 nền nhà bị sụp xuống sông Hậu. Điểm sạt lở có chiều dài 160, ăn sâu hơn 30m khiến 108 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Tổng thiệt hại trong vụ sạt lở ước khoảng 90 tỷ đồng.

Tổng hợp

Cự Giải