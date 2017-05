Lúc 11h20, ngày 8-5, nguồn tin riêng của Báo CAND cho biết, ông Tiêu Văn Lợi (ngụ ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Ca Mau) đã dùng súng tự sát, sau khi sát hại vợ cũ là bà Phan Ngọc Dung (ngụ cùng địa phương).

Theo thông tin ban đầu, ông Lợi, bà Dung là vợ chồng đã ly thân nhiều năm và ra tòa ly dị vào tháng 2-2017. Tuy nhiên, do ghe tuông, nên sáng 8-5, ông Lợi dùng súng bắn chết bà Dung, rồi cố thủ trong nhà.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Phú Mỹ, Công an huyện Phú Tân và Công an tỉnh Cà Mau, đã có mặt thuyết phục ông Lợi buông súng đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Lợi không buông súng mà còn bắn trả lực lượng làm nhiệm vụ. Biết bị bao vây, ông Lợi đã dùng súng tự sát...

Báo CAND tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc

Văn Đức