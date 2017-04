Người nhà và công an đẩy cửa vào thì phát hiện Ngô Thanh Quang (Hải Dương) đang nằm ôm thi thể chị B., người tình hơn 6 tuổi, trên giường.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Ngày 25-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự Ngô Thanh Quang (31 tuổi, trú tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi sát hại người tình là chị Nguyễn Thị B. (37 tuổi, trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 24-4, Phòng PC45 nhận tin báo về việc Ngô Thanh Quang đã ra tay sát hại một cách dã man một người phụ nữ ngay tại nhà riêng ở thôn Tân Quang, xã Quang Khải. Hiện nghi phạm đang cố thủ trong nhà mình.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Tứ Kỳ tập trung lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ án và bắt giữ nghi phạm.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm trên giường, còn nghi phạm Ngô Thanh Quang đang nằm dưới gầm giường, tay cầm dao dí vào cổ cố thủ. Lực lượng công an đã vận động và khiêng chiếc giường nơi có thi thể nạn nhân, sau đó dùng chăn bông khống chế đối tượng. Thời điểm khống chế đối tượng, ngoài con dao, trên cổ của Ngô Thanh Quang đang quấn một sợi dây sạc điện thoại.

Khẩn trương điều tra, xác minh, lực lượng công an đã xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị B. (37 tuổi, trú tại thôn An Lý, xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Chị B. là công nhân một công ty trên địa bàn TP Hải Dương, đã có chồng. Tuy nhiên, chồng chị B. đang chấp hành án phạt tù. Trong thời gian chồng đi tù, chị B. quen biết và có tình cảm với Quang (Quang cũng đã có vợ và 2 người con nhỏ). Cả 2 đã thuê một phòng trọ tại TP Hải Dương và chung sống với nhau như vợ chồng.

Gần đây, khi biết chồng chị B. sắp hết thời gian thi hành án nên Quang đã nói với chị B. tìm nơi ở riêng. Tối ngày 23-4, Quang đèo chị B. về nhà Quang tại xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ. Tại đây, Quang và chị B. có mâu thuẫn nên đối tượng đã sát hại chị B.. Khi người tình tử vong, Quang vẫn nằm ôm xác người tình cho đến khi bị phát hiện.

Chưa hết bàng hoàng, ông Vũ Văn Nhã, Phó trưởng Công an xã Quang Khải, cho hay tối 24-4, Công an xã Quang Khải nhận được trình báo từ gia đình của chị Nguyễn Thị B.. Theo họ, khi không liên lạc được với chị B., biết chị này có quan hệ với Ngô Văn Quang, gia đình đã tìm đến nhà của Quang thì trong nhà tối om, cửa đóng im ỉm. Người nhà chị B. liền soi đèn vào khe cửa, phát hiện chiếc xe máy của chị này. Sau đó, người nhà cùng công an xã đẩy cửa vào nhà thì phát hiện Quang đang nằm ôm thi thể chị B. trên giường. Thấy người vào, Quang hoảng loạn chui xuống gầm giường, tay cầm dây điện định cắm vào ổ, có người thấy vậy ra rút điện. Quang liền cầm con dao dí vào cuống họng mình cố thủ...

Phó trưởng Công an xã Quang Khải cho biết Ngô Thanh Quang từng có tiền án trộm cắp tài sản, bị xử án treo 9 tháng. Sau đó, năm 2014, Quang đi lao động nước ngoài nhưng làm ăn không hiệu quả.

