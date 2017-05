Uất ức vì nghi ngờ "vợ hờ" có người tình mới, đối tượng Trần Xuân Thu, 54 tuổi (giáo viên Trường Tiểu học Vân Trục B, Vĩnh Phúc) đã ra tay sát hại mẹ "vợ hờ" rồi giấu xác trong bao tải để phía sau chuồng lợn.

Người dân bàng hoàng khi vụ án xảy ra

Để che mắt thiên hạ, trong những ngày nạn nhân "mất tích", nghi can Trần Xuân Thu vẫn sinh hoạt và giảng dạy như bình thường. Tuy nhiên, đối tượng này thường xuyên bỏ tiết, lấy xe máy đi đâu đó. Khi đứng trên bục giảng mồ hôi liên tục vã ra như tắm.

Dư luận địa phương đã rất bàng hoàng trong mấy ngày qua khi hay tin nghi can giết hại bà Nguyễn Thị Thịnh, 71 tuổi, trú tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục, Vĩnh Phúc, lại chính là gã con rể hờ Trần Xuân Thu. Chúng tôi có mặt tại nhà của bà Thịnh đúng vào lúc gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân vào chiều 24/4.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ. Bên quan tài mẹ, chị Trần Thị Bích Cảnh (32 tuổi) khóc lóc vật vã và luôn miệng nói lời xin lỗi nạn nhân. Chị Cảnh ra sức tự dằn vặt và chửi rủa bản thân vì đã "cõng rắn cắn gà nhà". Bởi, người giết mẹ chị lại chính là người đã chung chăn, gối với chị suốt mấy năm qua.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước kia bà Thịnh sống và dạy học tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Sau này, do cuộc sống gia đình xảy ra nhiều bất hòa nên bà Thịnh đưa các con về sống tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục. Cuộc sống của mấy mẹ con hòa thuận, yên ấm. Mọi thứ trở nên xáo trộn khi vài năm trở lại đây, chị Cảnh có tình cảm với một thầy giáo tiểu học.

Sau một thời gian đôi bên qua lại thì người đàn ông này đã chuyển về ở hẳn trong căn nhà của mẹ con chị Cảnh. Về phần chị Cảnh - người phụ nữ này đã từng qua một lần đò và hiện đang nuôi đứa con trai hơn 4 tuổi của người chồng trước.

Nghi can Thu tuy là thầy giáo nhưng tính tình lại rất cục cằn, đồng thời cũng rất hay ghen nên cuộc sống chung giữa Thu và chị Cảnh hiếm khi được êm đềm. Thời gian gần đây, đối tượng này nghi ngờ vợ hờ của mình dan díu với người đàn ông khác nên cuộc sống của họ càng trở nên căng thẳng.

Theo lời của những người thân chị Cảnh cho biết, Thu lúc nào cũng tỏ ra hậm hực mỗi khi chị Cảnh đi làm xa. "Sáng 21/4, trong lúc tôi đang làm tại công ty thì nhận được tin nhắn của anh ta nói về nhà ngay để giải quyết chuyện gia đình.

Thi thể bà Thịnh được phát hiện giấu trong bao tải trong góc chuồng lợn.

Biết tính anh ta rất cục nên tôi phải xin nghỉ việc công ty về ngay. Nhưng về đến nhà, tôi thấy cả cửa cổng lẫn cửa nhà đều khóa. Thấy lạ, tôi gọi điện cho anh ta thì anh ta bảo rằng đang chở mẹ tôi đi Tam Dương thăm bạn bè và người thân.

Thực sự lúc đó tôi thấy rất vô lý, bởi vì chính anh ta bắt tôi phải về nhà ngay để thu xếp việc gia đình mà lại chở mẹ tôi đi chơi. Nhưng nghĩ thì cũng nghĩ vậy thôi chứ ai mà tin được anh ta lại dám làm cái chuyện bất nhân như thế" - chị Cảnh nhớ lại.

Đến tối, chị Cảnh vẫn không thấy chồng hờ đưa mẹ mình về nhà nên vội điện thoại sang hỏi những bạn bè của bà Thịnh ở Tam Dương nhưng tất cả đều nói bà Thịnh không qua đó.

Tin chắc có chuyện chẳng lành đã xảy đến với mẹ nên chị Cảnh đã báo cáo sự việc lên Công an xã Vân Trục. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vân Trục đã xuống nhà chị Cảnh để kiểm tra nhưng không thấy dấu hiệu nào khả nghi.

Cũng trong ngày hôm đó, con trai riêng của chị Cảnh là cháu Trần Tiến Thụ (4 tuổi) mất tích. Sáng hôm sau, ngày 22/4, chị Cảnh tiếp tục làm đơn trình báo về việc mất tích của mẹ và con trai lên Công an huyện Lập Thạch.

Ông Phan Trọng Phúc - Trưởng Công an xã Vân Trục cho biết: "Ngay trong đêm bà Thịnh và cháu Thụ mất tích, Thu đã nhắn tin cho tôi từ một số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn đại ý nói rằng anh ta rất hận về việc chị Cảnh có người tình mới.

Thu cũng than thở là anh ta đã không tiếc chị Cảnh một thứ gì kể từ khi hai người yêu và chung sống cùng nhau. Anh ta bảo anh ta đã đầu tư tiền bạc để cho chị Cảnh đi học nghề nhưng không ngờ có nghề nghiệp ổn định thì chị Cảnh lại phản bội anh ta".

Nghi can Trần Xuân Thu.

Sáng ngày hôm sau, ông Phúc điện cho Thu, nhưng đối tượng này đã không nghe máy. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công an phát hiện xe máy của Thu ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, trong cốp xe có để điện thoại của Thu, Công an đã tiến hành thu giữ.

Ông Phúc cho biết thêm, khoảng 22 giờ ngày 22/4, ông tiếp tục nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ nói Thu và con trai riêng của chị Cảnh có ý định tự tử nhưng sau đó lại thôi. Biết đó chính là Thu nên ông Phúc nhắn lại khuyên nhủ nghi can đừng làm chuyện dại dột.

Sáng 23/4, khoảng 5 giờ, ông Phúc lại nhận được tin nhắn của Thu với nội dung: "Bà làm thì tự bà chịu, bà uống thuốc tự tử, bà lên đồng và đập búa vào đầu. Bà còn dặn anh khi chết, buộc cẩn thận đem ra sông Lô thả bà cho mát, mặt hướng về phía Đông".

Phóng viên có cuộc tiếp xúc với ông Vũ Minh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Trục B, ông Tuấn cho biết, bản thân ông cũng nhận được tin nhắn của nghi can Thu. Nội dung tin nhắn thông báo rằng đã có chuyện không hay xảy ra với bà Thịnh.

Tuy nhiên, khi nhắn tin cho ông Tuấn, nghi can lại dùng một số điện thoại khác với số điện thoại đã nhắn cho ông Phúc. Sự việc sau đó cũng được ông Tuấn báo cáo lên Công an xã Vân Trục.

Sáng 22/4, Trưởng Công an xã Vân Trục lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ tiết lộ nơi giấu xác nạn nhân. Ngay lập tức ông Phúc điều một Công an viên và điện thoại cho trưởng thôn Bầu Tỉnh xuống ngay hiện trường để kiểm chứng thông tin.

Qua kiểm tra, cả Công an viên và trưởng thôn đều xác nhận có một chiếc bao tải dứa nằm phía sau chuồng lợn nhà bà Thịnh. Sự việc nhanh chóng được thông báo lên Công an huyện Lập Thạch. Khi Công an huyện Lập Thạch xuống hiện trường đã xác định thi thể trong bao tải dứa chính là bà Thịnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Phúc cho biết: "Ngay sau khi phát hiện ra xác nạn nhân, Công an xã Vân Trục đã phối hợp với Công an huyện Lập Thạch họp bàn phương án tiếp cận nghi can. Nếu đối tượng chỉ có một mình thì lại đơn giản. Vấn đề ở đây Thu đem theo cả con riêng của chị Cảnh nên phải hành động hết sức khéo léo để không ảnh hưởng đến cháu bé".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được nơi trú ẩn của nghi can Trần Xuân Thu. Một tổ trinh sát đã được cắt cử để theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng này. Sáng 23-4, khi Thu bế cháu Thụ vào một cửa hàng quần áo đã bị tổ trinh sát áp sát.

Một cán bộ trinh sát tác động mạnh vào tay đối tượng giúp cháu Thụ rời khỏi tay Thu. Rất kịp thời, cán bộ trinh sát thứ 2 đón được cháu bé, trinh sát còn lại lao vào khống chế nghi can Thu.

Người dân địa phương cho biết, đối tượng Thu là người sống khép kín, lầm lì, rất ít khi giao du với hàng xóm láng giềng. Trước kia đối tượng này là giáo viên tại xã Liên Hòa (Lập Thạch) đến năm 2009 thì chuyển về Trường Tiểu học Vân Trục B.

Theo lời của thầy Hiệu trưởng cùng các đồng nghiệp Trường Tiểu học Vân Trục B thì đối tượng Thu có lối sống khá lập dị, rất hiếm khi trò chuyện với các thầy cô trong trường. Người mà Thu tiếp xúc nhiều nhất lại chính là ông Nguyễn Văn Lợi - bảo vệ của Trường Tiểu học Vân Trục B.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án.

Ông Tuấn chia sẻ: "Sự việc thầy Thu trở thành nghi can giết bà Thịnh khiến toàn bộ giáo viên trong trường rất bàng hoàng. Bởi thực sự, dù thầy Thu có lối sống khá lập dị, ít giao tiếp nhưng cũng chưa từng gây chuyện với ai. Thường ngày thầy Thu chỉ đến lớp giảng dạy rồi về".

Khi được hỏi về Trần Xuân Thu, ông Lợi cho biết: "Trong những ngày bà Thịnh mất tích, ông Thu vẫn đi dạy bình thường nhưng lại rất hay bỏ tiết, lấy xe máy phóng đi đâu đó rồi mới quay lại trường tiếp tục giảng dạy".

Nhiều học sinh của lớp do Thu chủ nhiệm cũng cho biết đối tượng này liên tục vã mồ hôi và phải lấy khăn tay lau ngay trên bục giảng. Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng nghi can này vẫn không giấu được cảm giác hoảng loạn.