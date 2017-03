Nhóm công nhân đang thi công lắp đặt đường cống thoát nước thì hố bị sập, đất hai bên vùi lấp xuống khiến 2 người tử vong.

Chiều 18/3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ sạt lở tại công trình đang thi công thuộc dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì giấy do Công ty TNHH Lập Văn (địa chỉ tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên) khiến 2 người thiệt mạng. Nạn nhân tử vong là ông Trương Văn T. (46 tuổi) và anh Bùi Văn P. (27 tuổi, cùng quê Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h45 sáng cùng ngày, nhóm công nhân đang thi công lắp đặt đường cống thoát nước của công trình trên, ông T và anh P. được đang đứng phía dưới hố sâu hơn 2m để chuẩn bị hạ các gối bê tông xuống thì bất ngờ thành đất hai bên bờ sạt lở vùi lấp cả hai bên dưới.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân bị đất vùi lấp, tử vong.

Phát hiện vụ việc, các công nhân còn lại nhanh chóng dùng xẻng đào bới đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tại đây, các bác sĩ xác định cả hai nạn nhân đã tử vong từ trước.

Nhận tin báo, lực lượng đã có mặt khám nghiệm tại hiện trường, đồng thời làm việc với đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Công nghiệp Cheng Ho Steel (Đài Loan).

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí